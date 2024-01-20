Є важливим індикатором: чому росіяни атакували Україну рідкісною ракетою П-35
Країна-агресорка вдарила по Україні рідкісно 4-тонною протикорабельною ракетою П-35. Наші захисники її успішно збили. Наразі це перший відомий випадок застосування такої зброї.
Така ракета є розробкою 1960-х років, її довжина сягає 10 метрів. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що П-35 – дуже велика та масштабна.
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Наскільки загрозлива ракета
П-35 виготовили у часи, коли було орієнтування саме на велику зброю. Вона передбачалася для знищення об'єктів на надводній поверхні, зокрема, для ударів по авіаносцях. Також її використовували для ліквідації великих об'єктів на землі, наприклад, різних будівель, площ.
Використання Росією такої зброї свідчить про те, що військові спроможності країни-агресорки зменшуються. Вона не має змоги застосовувати щось інше, тому залучає та вишуковує все, що залишилося на складах.
Це індикатор того, що попри всі заяви, Росії не вистачає ресурсу, який би вона хотіла залучити. Тому застосовують саме такі види озброєння,
– зауважив Мусієнко.
Росія щодня обстрілює Україну ракетами
- Наприкінці серпня Росія вдарила ракетою по драмтеатру в Чернігові. Тоді загинула 6-річна дитина, ще понад 200 людей зазнали травм. У січні 2024 стало відомо, що у ракеті знайшли 4 іноземні компоненти. Вона була виготовлена не пізніше 2023 року, тому цілком ймовірно, що нові компоненти Росія отримали після початку повномасштабної війни.
- Окупанти 17 січня влучили ракетами по Одещині. Ворог пошкодив агропідприємство та сільськогосподарські площі. Внаслідок атаки було зруйновано порожнє приміщення, в якому утримували худобу та заготовляли сіно. Спершу окупанти відвертали увагу сил ППО тактичною авіацією над Чорним морем, а тоді вдарили ракетами "Онікс".
- Ракетний удар по Харківщині 17 січня забрав життя мирної мешканки та пошкодив заклад освіти у Чугуєві. Загибла жінка була оператором котельні, ще одному постраждалому надали допомогу на місці. Відомо, що росіяни скерували дві зенітні ракети С-300 з Бєлгорода.