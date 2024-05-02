Не поодинокі випадки: США підтвердили, що Росія використовує проти ЗСУ заборонену хімічну зброю
Джерело:Держдеп США
У США підтвердили, що російські військові використовують проти ЗСУ заборонену хімічну зброю, й такі випадки непоодинокі. Відтак Держдеп США запровадив нові санкції проти Росії.
Про це мовиться в офіційній заяві Держдепу від 1 травня 2024 року. В США також вказали, яку саме зброю окупанти застосовували проти ЗСУ.
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Окупанти використовують заборонену хімічну зброю
Держдеп США офіційно заявив, що Росія використовує заборонену хімічну зброю на фронті й такі випадки не поодинокі. Зокрема, російські військові використовують хімічну речовину хлорпікрин.
Як заявляють у зовнішньополітичному відомстві США, російські військові також використовують хімічні засоби для придушення заворушень. Такії дії порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї.
Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою,
– заявили у Держдепі США.
Саме використання забороненої хімічної зброї стало приводом для запровадження нових санкцій проти Росії, про які в США оголосили напередодні. Зокрема, обмеження наклали на понад 280 фізичних і юридичних осіб. Серед них війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут російського міноборони. Відомо, що ці інститути причетні до створення хімічної зброї.
Окрім того, під дію санкцій також потрапили 4 приватні компанії, які також причетні до розробки хімічної зброї.
Росія використовує хімічну зброю на війні: останні новини
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що окупанти вдаються до застосування хімічної зброї оскільки їм не вистачає власних сил. На його думку, росіяни скидають сльозогінний газ для того, щоб викликати паніку в українських військових. Головна мета таких дій ворога, як наголошує Мусієнко, – завдати удару по позиціях ЗСУ.
- Про те, що окупанти постійно використовують хімічну зброю, у квітні також писали журналісти The Telegraf. Українські військові в коментарях розповідали, що на Донеччині були періоди, коли ворог щодня скидав на позиції ЗСУ сльозогінний газ.
- Наприкінці січня в ОСУВ "Таврія" розповідали, що інколи протягом доби ворог міг до 5 разів скидати на одну позицію ЗСУ сльозогінний газ. Втім, в українських бійців інструктують щодо цього. Є вдосталь захисних засобів, а зокрема – протигазів.