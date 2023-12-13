Росія використовує новий корабель як ППО у Криму: у ВМС розкрили деталі
Джерело:Ukraine Media Center Odesa
У ВМС зауважили, що у сучасних кораблях Росії майже немає своїх елементів. Вся сучасна мікроелектроніка в них є іноземною.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія використовує корабель "Циклон" для прикриття своєї ППО. Про це він сказав у середу, 13 грудня, на брифінгу.
Читайте також "Циклон" і ще два ракетоносії на підході: у ВМС розповіли, як Росія поповнює Чорноморський флот
Що відомо про "Циклон"
Як пояснив Плетенчук, цей "Циклон" перебуває у тимчасово окупованому Севастополі.
Це малий ракетний корабель, який є носієм ракет, але його використовують як прикриття повітряного простору у пункті базування,
– сказав речник ВМС ЗСУ.
За його словами, "Циклон" вже 2 роки спущений на воду. Однак це судно досі не може пройти випробування.
Як Росія поповнює флот
Плетенчук повідомив, що країна-агресорка нещодавно поповнила склад свого флоту завдяки виробництву у Татарстані. Саме там росіяни будують малі ракетні кораблі класу "Каракурт".
Спікер зауважив, що за планом у складі Чорноморського флоту цих кораблів мало бути 5. У тимчасово окупованій Керчі загарбники добудовували 3 з цих суден. Мовиться про "Циклон", який зараз стоїть у Севастополі, "Амур" (вже перебуває на випробуваннях у Новоросійську) та "Аскольд", по якому наші воїни не так давно завдали потужного удару. Речник ВМС припустив, що окупанти ремонтуватимуть "Аскольд", який зараз стоїть на причалі.
Інші новини про флот Росії
- Восени у тимчасово окупованому Криму були знищені малі десантні катери класу "Серна". Не так давно представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що росіяни використовували ці судна як носії зенітно-ракетних комплексів. За словами розвідника, на момент удару на цих кораблях перебував особовий склад та бронетехніка противника.
- Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявляв, що країна-агресорка все ще має перевагу у морі. Адже у Росії є фрегати, есмінці, лінійні крейсери та підводні човни. Він виступив за зміну тактики ураження російського флоту, бо окупанти швидко вчаться.
- Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що українські захисники зможуть знищувати російські балкери, які зайшли у порт тимчасово окупованого Маріуполя. За його словами, туди дістануть ракети Storm Shadow, ATACMS та SCALP.