Росія використовує новий корабель як ППО у Криму: у ВМС розкрили деталі

У ВМС зауважили, що у сучасних кораблях Росії майже немає своїх елементів. Вся сучасна мікроелектроніка в них є іноземною.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія використовує корабель "Циклон" для прикриття своєї ППО. Про це він сказав у середу, 13 грудня, на брифінгу.

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Що відомо про "Циклон"

Як пояснив Плетенчук, цей "Циклон" перебуває у тимчасово окупованому Севастополі.

Це малий ракетний корабель, який є носієм ракет, але його використовують як прикриття повітряного простору у пункті базування,

– сказав речник ВМС ЗСУ.

За його словами, "Циклон" вже 2 роки спущений на воду. Однак це судно досі не може пройти випробування.

Як Росія поповнює флот

Плетенчук повідомив, що країна-агресорка нещодавно поповнила склад свого флоту завдяки виробництву у Татарстані. Саме там росіяни будують малі ракетні кораблі класу "Каракурт".

Спікер зауважив, що за планом у складі Чорноморського флоту цих кораблів мало бути 5. У тимчасово окупованій Керчі загарбники добудовували 3 з цих суден. Мовиться про "Циклон", який зараз стоїть у Севастополі, "Амур" (вже перебуває на випробуваннях у Новоросійську) та "Аскольд", по якому наші воїни не так давно завдали потужного удару. Речник ВМС припустив, що окупанти ремонтуватимуть "Аскольд", який зараз стоїть на причалі.

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