Росія використовує Starlink в Україні протягом кількох місяців, – Defence One

Американське видання Defence One повідомляє, що російські окупанти справді використовують засоби Starlink у війні проти України. Наразі можна говорити про десятки таких установок.

Раніше у мережі з'явилася інформація, що у Росію почали масово поставляти Starlink з активованими акаунтами через Дубай. Варто зазначити, що вони не можуть працювати на території країни-агресорки, але можуть застосуватися на окупованих землях.

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Експерти про Starlink

Американські експерти з посиланням на джерела повідомляють, що ЗСУ вперше стикнулися з застосуванням окупантами пристроїв, підключених Starlink ще кілька місяців тому. Окрім цього, зазначається, що кількість випадків використання супутникової системи Маска лише зростає.

Прямо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на дальньому фронті,

– пишуть у виданні.

Українські військові зазначають, що коли на фронті опиняться сотні Starlink, то воювати стане значно важче. Використання систем посилює проблеми.

Що відомо про ситуацію

Днями у мережі з'явилися чутки, нібито Росія налагодила постачання терміналів Starlink з ОАЕ для використання на окупованих територіях. Водночас на офіційній карті покриття відмічена територія Луганської області, яка станом на зараз є під контролем ворожих окупантів. Наприклад, придбати підписку можливо безпосередньо з окупованого Лисичанська.

Представники SpaceX прокоментували чутки про те, що російські військові почали застосовувати термінали Starlink, які нібито заходять з-за кордону вже активованими. Вони зазначили, що не ведуть жодних справ з російським урядом – на території Росії установки не працюють, а компанія не продає їх туди.

Водночас компанія зазначила, що не постачає Starlink і в Дубай. Там додали, що у разі якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями або є неавторизованим користувачем, то після розгляду скарги термінал деактивують.

На тлі чуток про використання Starlink окупантами 24 Канал зв'язався з представником ГУР Андрієм Юсовим. Речник зазначив, що наразі інформація щодо цього перевіряється.