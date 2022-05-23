Росія використовує вагнерівців як гарматне м'ясо, – військовий експерт
Росія стягнула на Донбас майже все, що має. "Гарматним м'ясом" стали навіть вагнерівці.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Згідно з його інформацією, бійців приватної військової компанії "Вагнера" перекинули на територію Донецької області.
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"Тобто знову ж таки можемо говорити про те, що Росія використовує ПВК "Вагнер" як фактично "гарматне м'ясо", – заявив Дмитро Снєгирьов.
Також за його словами, подібні втрати в живій силі серед бойовиків на Луганщині фактично провокуються самим військовим керівництвом. Відбувається так зване списання "бойових".
Росія може перекинути додаткові війська
Водночас у відповідь на запитання, чи ті, хто "сподівається", мовляв, Путін поставив завдання вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей і росіяни там зупиняться – обманюють самі себе, Снєгирьов сказав: "Абсолютно точно".
Коли лунають заяви про те, що війна закінчиться до кінця літа – це не відповідає дійсності,
– сказав військовий експерт.
Згідно з його даними, наразі на території Росії в Бєлгородській області зосереджено приблизно до 20 батальйонно тактичних груп. Це свідчить про можливість перекидання Росією додаткових сил для активізації військових дій як власне на кордонах Луганської та Донецької областей, так і просування вглиб Харківської області.
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Ситуація на фронті: останні новини
- Інтенсивні бої тривають на Харківщині, де окупанти готуються відновити наступ у районі Ізюма. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але безуспішно. Росіянам довелось відступити після "зустрічі" зі ЗСУ.
- Також загарбники готуються до наступу у напрямку Слов'янська – намагались наступати біля села Довгеньке, але натрапили на сили ЗСУ.
- Українські захисники в одному з районів виконання завдань знищили десяток окупантів із 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Росії – так званих псковських десантників.
- Станом на 23 травня в Україні вже ліквідовано 29 200 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. За добу "двохсотими" стали 150 військових Росії.
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