Росія використовує вагнерівців як гарматне м'ясо, – військовий експерт

Росія стягнула на Донбас майже все, що має. "Гарматним м'ясом" стали навіть вагнерівці.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Згідно з його інформацією, бійців приватної військової компанії "Вагнера" перекинули на територію Донецької області.

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"Тобто знову ж таки можемо говорити про те, що Росія використовує ПВК "Вагнер" як фактично "гарматне м'ясо", – заявив Дмитро Снєгирьов.

Також за його словами, подібні втрати в живій силі серед бойовиків на Луганщині фактично провокуються самим військовим керівництвом. Відбувається так зване списання "бойових".

Росія може перекинути додаткові війська

Водночас у відповідь на запитання, чи ті, хто "сподівається", мовляв, Путін поставив завдання вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей і росіяни там зупиняться – обманюють самі себе, Снєгирьов сказав: "Абсолютно точно".

Коли лунають заяви про те, що війна закінчиться до кінця літа – це не відповідає дійсності,

– сказав військовий експерт.

Згідно з його даними, наразі на території Росії в Бєлгородській області зосереджено приблизно до 20 батальйонно тактичних груп. Це свідчить про можливість перекидання Росією додаткових сил для активізації військових дій як власне на кордонах Луганської та Донецької областей, так і просування вглиб Харківської області.

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Ситуація на фронті: останні новини

Інтенсивні бої тривають на Харківщині, де окупанти готуються відновити наступ у районі Ізюма. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але безуспішно. Росіянам довелось відступити після "зустрічі" зі ЗСУ.

Також загарбники готуються до наступу у напрямку Слов'янська – намагались наступати біля села Довгеньке, але натрапили на сили ЗСУ.

Українські захисники в одному з районів виконання завдань знищили десяток окупантів із 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Росії – так званих псковських десантників.

Станом на 23 травня в Україні вже ліквідовано 29 200 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. За добу "двохсотими" стали 150 військових Росії.

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