Залучають все найстаріше: на скільки росіянам вистачить зброї на фронті

На лівому березі Херсонщині помітили старий російський танк Т-55. Його можна назвати "картонним", адже він не має серйозної броні, але все-таки у нього є гармата.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що саме у гарматі полягає весь сенс такого типу зброї. Тому навіть досить старі танки все-таки виконують своє головне завдання – стріляють.

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Росії не вистачає зброї

Цілком очевидно, що такими танками ніхто не піде на прорив, адже це серйозна ціль для будь-якого українського засобу ураження. Але саме з огляду на гармату, ці танки ще можна використовувати, вони стрілятимуть, з них навіть вдасться створити вогневі місця.

Будь-який танк можна використовувати як засіб вогневої підтримки. На ньому є бойова частина, тобто гармата. Щобільше, для цих гармат досі є снаряди, їх вдалося зберегти у достатній кількості. Тепер росіяни починають все це застосовувати,

– розповів Роман Світан.

Він додав, що це показник того, що у країни-агресорки не має техніки у тій кількості, яка потрібна їй для виконання бойових завдань. Також бракує самих боєприпасів. Ми це бачимо навіть, спостерігаючи за домовленостями Владіміра Путіна з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Кількість виготовлених боєприпасів вдвічі менша, ніж їхня потреба при обороні, не кажучи вже про наступ. Тому використовують старі танки до яких мають боєприпаси, дістають 50 – 70-річні ракети, які не виконують своїх завдань, але все одно є засобом ураження. Росія залучає все, що у неї залишилося ще з радянських часів,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, танків і старих ракет може вистачити ще на кілька місяців, але далі в окупантів будуть проблеми. Росіяни це чудово розуміють, тому Путін уже зараз починає їздити в країни, які потенційно можуть допомогти йому зі зброєю.

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