Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс
17 грудня 2021 , 12:47Читать новость на русском
Джерело:МЗС Росії
МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.
Росія цинічно наполягає, аби вони з НАТО закріпили домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили. Також сторони зобов'язуються не створювати умов, які можна розцінити як загрозу.
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Росія пропонує НАТО зобов'язатися унеможливити подальше розширення та приєднання до Альянсу України,
– мовиться в проєкті.
Головне з проєктів
- Росія та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки вони можуть вражати території сторін.
- Росія пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, а також – загалом на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.
- Окрім того, Росія пропонує Альянсу підтвердити, що вони не є суперниками.
- Сторони Росії та США домовляються не використовувати території інших країн для підготовки або здійснення нападу одна на одну.
- Росія та США також зобов'язуються не проводити військові навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї.
- Росія та США зобов'язуються розвивати ядерне озброєння лише на своїй території. Усю наявну зброю за кордоном необхідно повернути. А інфраструктуру для розгортання ядерного озброєння на інших територіях – ліквідувати.
Байден про Україну в НАТО
- Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним рішуче відкинув вимогу Володимира Путіна щодо невступу України в НАТО.
- Лідер Штатів наголосив, що це питання лише двох сторін: України та самого Альянсу. Жодна інша сила не матиме права голосу при ухваленні рішень.
Розмова Зеленського та генсека НАТО
- У грудні 2021 року Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер запитав, коли конкретно Україна увійде до Альянсу.
- Столтенберг не назвав конкретного року. Водночас генсек НАТО запевнив, що дискусія про членство України у НАТО відбуватиметься виключно між двома сторонами. Про жодні компроміси з Росією навіть не мовиться.
Росія оприлюднила проєкти договорів з США та НАТО / Скриншоти з телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".
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