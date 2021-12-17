Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Росія цинічно наполягає, аби вони з НАТО закріпили домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили. Також сторони зобов'язуються не створювати умов, які можна розцінити як загрозу.

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Росія пропонує НАТО зобов'язатися унеможливити подальше розширення та приєднання до Альянсу України,

– мовиться в проєкті.

Головне з проєктів

Росія та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки вони можуть вражати території сторін.

Росія пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, а також – загалом на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Окрім того, Росія пропонує Альянсу підтвердити, що вони не є суперниками.

Сторони Росії та США домовляються не використовувати території інших країн для підготовки або здійснення нападу одна на одну.

Росія та США також зобов'язуються не проводити військові навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї.

Росія та США зобов'язуються розвивати ядерне озброєння лише на своїй території. Усю наявну зброю за кордоном необхідно повернути. А інфраструктуру для розгортання ядерного озброєння на інших територіях – ліквідувати.

Байден про Україну в НАТО

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним рішуче відкинув вимогу Володимира Путіна щодо невступу України в НАТО.

Лідер Штатів наголосив, що це питання лише двох сторін: України та самого Альянсу. Жодна інша сила не матиме права голосу при ухваленні рішень.

Розмова Зеленського та генсека НАТО

У грудні 2021 року Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер запитав, коли конкретно Україна увійде до Альянсу.

Столтенберг не назвав конкретного року. Водночас генсек НАТО запевнив, що дискусія про членство України у НАТО відбуватиметься виключно між двома сторонами. Про жодні компроміси з Росією навіть не мовиться.

Росія вимагає, аби НАТО відкликало рішення 2008 року, що Україна та Грузія увійдуть до Альянсу

Росія оприлюднила проєкти договорів з США та НАТО / Скриншоти з телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".

Зеленський про вступ України до НАТО: дивіться відео