Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

17 грудня 2021 , 12:47
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Джерело:

МЗС Росії

МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупантка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Росія цинічно наполягає, аби вони з НАТО закріпили домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили. Також сторони зобов'язуються не створювати умов, які можна розцінити як загрозу. 

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Росія пропонує НАТО зобов'язатися унеможливити подальше розширення та приєднання до Альянсу України,
– мовиться в проєкті. 

Головне з проєктів

  • Росія та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки вони можуть вражати території сторін.
  • Росія пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, а також – загалом на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. 
  • Окрім того, Росія пропонує Альянсу підтвердити, що вони не є суперниками. 
  • Сторони Росії та США домовляються не використовувати території інших країн для підготовки або здійснення нападу одна на одну.
  • Росія та США також зобов'язуються не проводити військові навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї.
  • Росія та США зобов'язуються розвивати ядерне озброєння лише на своїй території. Усю наявну зброю за кордоном необхідно повернути. А інфраструктуру для розгортання ядерного озброєння на інших територіях – ліквідувати. 
Зауважте! Росія вимагає, аби НАТО відкликало  рішення 2008 року, що Україна та Грузія увійдуть до Альянсу.

Байден про Україну в НАТО

Розмова Зеленського та генсека НАТО

  • У грудні 2021 року Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер запитав, коли конкретно Україна увійде до Альянсу.
  • Столтенберг не назвав конкретного року. Водночас генсек НАТО запевнив, що дискусія про членство України у НАТО відбуватиметься виключно між двома сторонами. Про жодні компроміси з Росією навіть не мовиться. 

Росія оприлюднила проєкти договорів з США та НАТО / Скриншоти з телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".

 

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Автор: Мар'яна Бекало