У президента Азербайджану є важелі впливу: як він буде тиснути на Путіна

Російська ППО 25 грудня 2024 року збила пасажирський літак азербайджанських авіаліній. Владімір Путін кілька разів просив вибачення перед Ільхамом Алієвим за цей інцидент, проте російська пропаганда має зовсім іншу позицію.

Кремлівські посіпаки схоже зовсім не жаліють про наслідки авіакатастрофи у Казахстані, там пояснюють це начебто атакую українських дронів та звинувачують Азербайджан у підтримці України. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що така риторика є серйозним прорахунком Росії.

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Азербайджан має вплив

Ігор Яковенко підкреслив, що в Азербайджані однозначно слідкують за безтактовними висловлюваннями російських ЗМІ про трагедію, яка відбулась з пасажирським літаком.

Дуже жорсткий тон Алієва щодо Путіна пов'язаний із тією абсолютно хамською поведінкою, яку дозволяють собі у Росії. Кремлівському диктатору це може дуже дорого обійтись, адже Азербайджан не пробачає такі речі,

– зауважив він.

Алієв зараз відчуває силу, адже у нього за спиною є Туреччина. Лідер Азербайджану розуміє, що Путіну дуже невигідно з ним сваритись, тому він тиснутиме на диктатора.

Зверніть увагу! Путін просив вибачення перед Алієвим лише за інцидент у російському повітряному просторі 25 грудня 2024 року, але не визнав збиття пасажирського літака. Азербайджан наполягає на доказах, таких як пробоїни у фюзеляжі та свідчення очевидців, але Росія заперечує свою провину.

У Кремлі немає важелів впливу на Алієва, а от у нього є. Журналіст припустив, що Азербайджан може повністю відмовитись від транспорту нафти через територію Росії.

"Через хамство російських ведучих, Путін може остаточно втратити Кавказ. Це історичний факт", – додав Ігор Яковенко.