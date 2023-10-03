Чергові ядерні лякалки від Росії: військове зведення від Світана

Росія запланувала випробування міжконтинентальної ядерної ракети "Буревістник". Насправді вона не є аж такою загрозливою не те, що для країн Заходу, а й для України.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що це вже десята спроба росіян запустити цю ракету. Тим часом генсек ООН виступив із закликом до ядерного роззброєння.

Цікаво Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

Російські ядерні випробування

Світан зазначив, що "Буревісник" – це фактично звичайна дозвукова крилата ракета на базі Х-101. Просто вона має ядерний боєзаряд. Вона може летіти на великі відстані, але оскільки вона дозвукова, то перебуває в повітрі по кілька годин.

За цей час її наздожене будь-який винищувач і знищить. ЗСУ, наприклад, щодня по кілька таких ракет знищують. Крім того, в росіян можуть виникнути проблеми з пусковим апаратом. Пілоти не візьмуть її собі під літак, оскільки вона має радіаційне випромінювання.

Можливий удар "Громом" по Криму

Росіяни заявили, що удар у районі Джанкою був завданий ракетою "Грім". У принципі це можливо. Україна свого часу передала їх Саудівській Аравії, але потім були перемовини з саудитами за участю США, де в принципі могло обговорюватись питання їхнього повернення.

Загалом краще ці ракети використовувати по Кримському мосту. Якось російські військкори скаржились про застосування касетних снарядів на півночі Криму. Це могли бути Atacms на 165 кілометрів з пробної партії, що Україна могла отримати.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Нова дорога до Криму

Росіяни будують дорогу на Азовському узбережжі з Маріуполя на Крим. Вони розуміють, що скоро можуть залишитись без сполучення через Кримський міст і через Токмак. До речі, 70% їхнього постачання йде саме через Запоріжжя, і лише 30% через Керченський міст.

На Донбасі їм доводиться для цього будувати міст через річку Кальміус. Він за своєю структурою буде схожий на Чонгарський міст. Можна спрогнозувати, що в день відкриття того мосту стрічку на ньому переріже українська ракета.

Ядерна безпека: останні новини