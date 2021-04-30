Росія випробувала у Чорному морі ракету "Вулкан", здатну нести ядерний заряд: відео

У ході маневрів у Чорному морі російський крейсер "Москва" вперше виконав стрільби ракетою "Вулкан". Така установка може нести ядерний заряд.

Стріляли по морському щиту-мішені, який імітував корабель умовного супротивника. Міноборони Росії відзвітувало про успішні стрільби.

Читайте також Зайдуть у Чорне море: найбільша авіаносна група ВМС Великої Британії відправляється у похід

"Ракета успішно вразила ціль у морському полігоні бойової підготовки на дистанції 30 кілометрів", – заявили у російському відомстві.

Напередодні екіпаж "Москви" вийшов у море – нібито для проведення навчально-бойових вправ згідно з планом підготовки корабля до виконання завдань за призначенням.

Росія оголосила навчання й відправила у море "Москву" одразу після того, як туди зайшов американський військовий катер.

Морський полігон та прилеглу акваторію на час навчань закрили для судноплавства. У маневрах брали участь понад 20 бойових кораблів і суден Чорноморського флоту Росії.

Росіяни випустили ракету "Вулкан" у Чорному морі: дивіться відео

Ситуація у Чорному морі: останні новини