Новий дипломатичний скандал: Росія висилає 2 співробітників посольства Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії 20 квітня оголосило персонами нон ґрата 2 співробітників посольства Болгарії в Москві. Їм дали 72 години, аби покинути російську територію.

Посла Болгарії Атанаса Кристіна запросили до МЗС Росії. Там йому вручили ноту міністерства про оголошення персонами нон ґрата 2 дипломатів.

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Першому секретарю консульської служби Миколі Панайотову і першому секретарю служби з торгово-економічних питань Чавдару Хрістозову наказано покинути територію Росії протягом 72 годин,

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що цей захід є відповіддю на ухвалене в березні 2021 року болгарською стороною рішення оголосити персонами нон ґрата 2 співробітників посольства Росії в Софії.

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