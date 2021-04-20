Новий дипломатичний скандал: Росія висилає 2 співробітників посольства Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії 20 квітня оголосило персонами нон ґрата 2 співробітників посольства Болгарії в Москві. Їм дали 72 години, аби покинути російську територію.
Джерело:МЗС Росії
Посла Болгарії Атанаса Кристіна запросили до МЗС Росії. Там йому вручили ноту міністерства про оголошення персонами нон ґрата 2 дипломатів.
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Росія висилає 2 болгарських дипломатів
Першому секретарю консульської служби Миколі Панайотову і першому секретарю служби з торгово-економічних питань Чавдару Хрістозову наказано покинути територію Росії протягом 72 годин,
– йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що цей захід є відповіддю на ухвалене в березні 2021 року болгарською стороною рішення оголосити персонами нон ґрата 2 співробітників посольства Росії в Софії.
Скандал з російськими шпигунами у Болгарії: основне
- 19 березня у Софії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Серед них була дружина одного з військових. Вона має і білоруське, і російське громадянство.
- 2 болгарських військових передавали таємні дані Росії через зв'язки у російському посольстві. Фігуранти справи вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії та НАТО.
- Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що шпигування Росії виходить за межі поняття "дружба".
- Після цього болгарська влада вислала 2 російських дипломатів.