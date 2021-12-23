Росія виступила з несподіваною заявою, – Гармаш про відновлення роботи КПВВ
Джерело:24 канал
Роботу існуючих контрольних пунктів в'їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення відновити до свят не вдасться. Адже Росія ставить свої вимоги.
Відповідне питання розглядали на засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це розповів в ефірі 24 каналу представник Донецької області у ТКГСергій Гармаш.
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"Вони (в Росії – 24 канал) виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалась оптимістичною", – зауважив Гармаш.
Яка в Росії була умова
Він пояснив, що Росія запропонувала з 30 грудня по 10 січня відкрити всі свої КПВВ. Але далі з'явилась умова.
Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину,
– наголосив Гармаш.
За його словами, питання російських вакцин – це не компетенція Тристоронньої контактної групи. Визнання документів про вакцинацію – це фактично:
- суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;
- зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;
- визнання факту громадянської війни.
"Тому це – нездійсненна вимога", – сказав представник Донецької області у ТКГ.
Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і з сьогодні (23 грудня – 24 канал). Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їхніх де-факто політичних вимог.
У ТКГ розповіли про відновлення роботи КПВВ: дивіться відео
Ситуація на Донбасі: важливе
- Під час засідання ТКГсторони домовилися про нове припинення вогню на Донбасі. Формально ж ці домовленості діють ще з липня 2020 року, але їх постійно порушують бойовики.
- Спершу пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак у 2021 році російські найманці значно активізувалися. За перший рік такого "перемир'я" загинуло пів сотні українських бійців.
- В Офісі Президента заявили про стриманий оптимізм. Там сподіваються на деескалацію ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
- У Міноборони України заявили, що готові дотримуватися режиму припинення вогню за умови, що його дотримуватимуться і проросійські бойовики.
- За повідомленням пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил, за 22 грудня та станом на 7:00 поточної доби на Сході України порушень режиму припинення вогню не зафіксували.