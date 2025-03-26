Росія змінила тактику: чого хоче досягти Путін, затягуючи переговори

Україна, Росія та США начебто дійшли згоди у переговорах у Саудівській Аравії. Зокрема сторони домовились про тимчасове припинення вогню у Чорному морі та відмову від ударів по енергетичних об'єктах.

Попри угоди, Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Як розповів 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, заяви росіян не означають, що життя українців стане безпечнішим.

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Чи запрацює все-таки перемир'я

Росія дотримується звичної практики й всі удари по об'єктах енергетики, інфраструктури називає атаками по військових цілях. Тобто країна-агресорка намагається свідомо затягувати процес і маніпулювати тим, що це нібито Україна порушує перемир'я.

Наша держава чітко та конструктивно підходить до переговорів. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна підтримує повне припинення вогню, а єдиною умовою є те, що Росія має зробити так само. Якщо цього не відбувається, то будуть удари у відповідь.

Можливо, ударів по енергооб'єктах стане менше, але Росія далі зможе скеровувати дрони по житлових будинках, лікарнях. "Шахеди" летять дуже низько і просто врізаються у верхні поверхи. Це прямий терор проти цивільного населення.

Росія дещо змінила тактику й підходи до атак. Зараз вони намагаються робити свої напади більш концентрованими, щоб ті виглядали як потужні, масивні, терористичні акти. Їхня мета – схилити Україну до поступок, деморалізувати українське населення, чинити тиск,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Доки наші партнери, особливо США, не застосують всі інструменти впливу на Росію, доти окупанти продовжуватимуть атакувати. Однак, можна сподіватися, що Дональд Трамп зрозуміє намір Росії затягувати процес, щоб вторгувати для себе певні вигоди.

Кремль хоче, щоб Сполучені Штати почали тиснути на Україну, або зрештою пішли на поступки й скасували санкції, наприклад, щодо сільськогосподарської продукції та банків. Такий задум чіткий і має бути всім зрозумілий.

Зауважимо, під час переговорів у Саудівській Аравії сторони не обговорювали територіальні питання. Член української делегації Павло Паліса сказав, що американців попередили про те, що Росія висуватиме додаткові умови й затягуватиме час.