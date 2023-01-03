Мільярди доларів на вітер: Кремль безрезультатно багато років вкладав гроші у модернізацію армії

Упродовж багатьох років Кремль інвестував величезні суми грошей у те, щоб Росія "мала другу армію у світі". Однак війна в Україні засвідчила, що це все було без сенсу, а путінські солдати є нікчемами. У цьому, зокрема, впевнені західні аналітики.

За цих десять місяців повномасштабної війни уся світова спільнота впевнилась у тому, що російським солдатам просто-таки бракує клепки та вони ніколи не зрівняються з воїнами ЗСУ, а тим паче – переможуть у війні. Можна лише здогадуватись, яке "глибоке розчарування" у своїх військових відчуває Путін, адже він десятиліттями вливав у них мільйони доларів.

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"Модернізований" російський солдат – це обман

Журналісти видання CNN констатують, що "модернізація" російської армії виявилася значною мірою обманом. Власне, війна в Україні виявила, що ворожі ланцюги постачання зброї не функціонують всього за декілька десятків кілометрів від лінії фронту на територіях Росії. Водночас російський диктатор робив усе, аби ізолюватись від власного народу та не бачити насправді, що відбувається у його війську.

Можна було б припустити, що Путіну вдасться зараз, у режимі "реального часу", почати реформувати свою армію. Однак навряд це матиме значні успіхи, адже не можна в такі короткі терміни – до того ж під час війни – виправити ті помилки, які ігнорував Кремль упродовж десятиліть.

У бюджеті Росії на 2023 рік передбачено нечувані витрати на армію

У листопаді американські експерти писали, що прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни становлять приблизно 82 мільярди доларів . Очевидно, з кожним місяцем ця цифра росте.

За даними британських експертів, диктатор Путін виділив на оборону країни у 2023 році понад 30% від всього бюджету Росії. Фахівці переконані, що економічний тиск від податків, які йтимуть на війну, відчує кожен росіянин.

Власне, в офіційному документі бюджету зазначено, що у цьому році на оборону, безпеку та правоохоронні органи буде виділено понад 9 трильйонів рублів – це майже 143 мільярди доларів.