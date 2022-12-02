"Може бути пастка": чому росіяни виводять частину військ із Запорізької області

Запорізький напрямок є одним з критичних для російських окупантів, оскільки це сухопутна дорога до Криму. Однак напередодні з'явилася інформація, що загарбники виводять частину військ.

Для таких дивних рухів окупантів може бути кілька причин. Їх 24 каналу назвав військовий експерт Ігаль Левін.

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Ротація чи пастка: що готують росіяни на Запоріжжі

По-перше, росіяни можуть здійснювати ротацію своїх військ. Так, можливо вони зараз намагаються вивести війська, які довго перебували на лінії зіткнення та замінити їх тими, кого вивели з Херсона.

По-друге, військові країни-агресорки можуть готувати пастку для Збройних Сил України.

Вони можливо дійсно вірять та очікують, що ЗСУ зараз почнуть великий наступ та намагаються підготувати пастку,

– припустив військовий експерт.

Він також додав, що кожного разу, коли ми очікували пастки від окупантів, як-от в Херсоні чи на Харківщині – її не було. Однак завжди краще готуватися до найгіршого сценарію. Отже, найімовірніше, такий сценарій в Генштабі ЗСУ розглядається.

Якщо зруйнувати окупантам логістику, то вони можуть втекти

Російські загарбники дуже залежні від логістики й вони відходять, якщо логістичні можливості руйнуються. Наприклад, так було на Київщині, коли наші військові почали відрізати їх та оточувати, внаслідок чого була зруйнована логістика. Крім того, подібна ситуація з окупантами була й на острові Зміїний та в Херсоні.

Ми бачимо, що це не виключення, а закономірність. Як тільки ми руйнуємо їхню можливість забезпечувати своє військо, то воно перетворюється в стадо. І починається просто побиття – HIMARS починають працювати вже не по логістиці та шляхах постачання, а безпосередньо по військах,

– розповів військовий експерт.

Тож на ділянках фронту, де відбуватиметься подібна ситуація – росіяни дійсно можуть допускати таку можливість як відхід і в такий спосіб покращити своє становище.

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