Надзвичайно небезпечно: чому ворог боїться запускати "Калібри" з Чорного моря
Напередодні Нового року Росія вивела три кораблі, що є носіями ракет "Калібр", в Чорне море. Попри те, поки що жодна ракета з російських кораблів за останні дні не полетіла, не можна виключати що в майбутньому агресор скористається цією зброєю.
Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що Росія може бути обережною у використанні "Калібрів" через логістичні проблеми її флоту.
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Чому Росія не використовує "Калібри"
Запас ракет "Калібр" у агресора цілком дозволяв би йому використати їх в останній масованій ракетній атаці на Україну. Однак, з певних причин цього не сталося.
"На мою думку, росіян (від використання "Калібрів" – 24 Канал) зупиняє порушення логістики в Чорному морі. (Адже росіянам потрібно – 24 Канал) відстрілятись і споряджати "Калібрами" (військові кораблі – 24 Канал) в Севастополі, а це надзвичайно тривожно й надзвичайно небезпечно. Ми знаємо, що вогневі засоби, які є на озброєнні українського війська, здатні досягати будь-якої локації на території тимчасово окупованого Криму", – зазначив Братчук.
Імовірно, вихід російських кораблів у Чорне море був спрямований на демонстрацію "сили" й намагання показати, що чорноморський флот Росії досі здатен загрожувати усій Україні. Щоправда, українська ППО за 2023 рік достатньо зміцнилася й збільшила свої спроможності в перехопленні крилатих ракет.
Що відомо про ракетні обстріли Росії
- Наприкінці року Повітряні Сили підбили підсумки протидії ракетним загрозам агресора у 2022 та 2023 роках. У них зазначено, що за час війни було збито 85% повітряних цілей ворога, зокрема понад 3 тисячі "Шахедів", майже 400 "Калібрів" та 15 "Кинджалів".
- Станом на початок листопада 2023 року Росія мала близько 870 ракет, серед яких "Калібрів було близько 165. При цьому на місяць ВПК агресора сукупно здатен виробляти лише 115 високоточних ракет.
- Відповідно, під час останнього масованого обстрілу України, коли було збито 87 ворожих ракет, Росія використала майже місячний запас своїх далекобійних засобів ураження, витративши при цьому понад мільярд доларів. Ніяких військових "успіхів" окупанти цим не досягли, проте через їхні дії загинули десятки цивільних українців.