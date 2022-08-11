росія вкотре пробила дно, – Зеленський про нові "прильоти" снарядів окупантів на ЗАЕС

Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл території Запорізької АЕС окупантами. Він 10 серпня наголосив, що цими "прильотами" росія вкотре "пробила дно".

Також глава держави нагадав, що так лише продовжили відвертий ядерний шантаж, яким займається держава-агресор. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення за цей день.

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Чому обстрілом ЗАЕС росія пробила дно

Глава держави розповів, що у цей день згадав про дії окупантів на АЕС під час виступу перед учасниками конференції в Копенгагені. Він закликав діяти значно швидше й жорсткіше. На думку Володимира Зеленського, це особливо важливо після того, як росія перейшла до відвертого ядерного шантажу.

Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові "прильоти" російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму,

– сказав президент.

Він також нагадав, що ніхто більше в історії людства не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу й для висування якихось умов. Тому абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Зараз це не просто українська потреба, а глобальний інтерес.

Зараз наша країна наголошує на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами. Бо лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС гарантує відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Звернення Володимира Зеленського за 10 серпня: дивіться відео