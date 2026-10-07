Росія влаштувала масовану атаку на Україну: як відпрацювала ППО

Росія в ніч проти 7 жовтня здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та понад 100 ударних безпілотників. Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Атака розпочалася близько 18:00 6 жовтня. Російські війська застосували протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також крилаті ракети Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр".

Крім того, ворог запустив 130 ударних БпЛА, серед яких були "Шахеди", реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Загалом російські військові застосували щонайменше 178 повітряних цілей.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ціль противника. Зокрема, знищено або подавлено:

5 балістичних ракет;

39 крилатих ракет;

117 ударних БпЛА, серед яких 38 реактивних.

Ще щодо 6 крилатих ракет інформація уточнюється. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 18 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на 5 локаціях.

Атака станом на 09:00 ще тривала: у повітряному просторі залишалося до десяти ворожих безпілотників.

Нагадаємо, Росія 7 жовтня здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, внаслідок якої є загиблі, поранені та значні руйнування.

У Кременчуці на Полтавщині загинули щонайменше двоє людей, ще семеро отримали поранення, а російський удар пошкодив цілу групу житлових будинків. У Прилуках на Чернігівщині ракета влучила у п'ятиповерхівку – відомо про двох загиблих і сімох поранених, під завалами ще можуть перебувати люди.

У Києві внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 73 та 66 років, наслідки ударів зафіксували у Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині пошкоджено три виробничо-складські приміщення, вантажівку та причіп, виникли пожежі, які вже локалізували.

В Олександрії на Кіровоградщині росіяни вдарили по підприємству критичної інфраструктури, загинула жінка, ще троє людей постраждали, а з двома наразі немає зв'язку.

У Запоріжжі через наслідки атаки тимчасово обмежили рух Вантовим мостом для вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Також після російського обстрілу частина Світловодська залишилася без електропостачання, а рятувальники, медики та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.