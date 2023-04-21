Не тільки "Шахіди": у Повітряних силах розповіли, чим росіяни атакували Україну вночі

Терористичні війська Росії вночі 21 квітня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе проти України. У Повітряних Силах ЗСУ розповіли деталі нічної атаки окупантів.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що з безпілотників росіяни застосували тільки іранські "Шахіди", пише 24 Канал.

Дивіться також Нічна атака "Шахідами" по Україні: що відомо про обстріли, постраждалих та руйнування

Росія продовжує застосовувати тактичну авіацію

Водночас Росія продовжила застосовувати керовані авіаційні бомби. Ігнат сказав, що одна з таких бомб, можливо, впала на території Росії.

Крім того, противник не перестає застосувати тактичну авіацію, щоб атакувати прифронтову територію України. Так само росіяни застосовують артилерію.

Ігнат зауважив, що Росія атакує Україну "Шахідами" вже третю ніч поспіль, запускаючи дрони з різних напрямків. Цього разу дрони-камікадзе атакували Україну з Брянської області.

По ворожих цілях працювало Повітряне командування "Центр" у взаємодії із Сухопутними військами протиповітряної оборони.

Що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе