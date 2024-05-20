Росія вночі атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів знищили військові

Російська армія в ніч з 19 на 20 травня атакувала Україну своїми ударними безпілотниками типу "Шахед". По ворожих дронах активно працювала наша протиповітряна оборона.

Загалом повітряна тривога вночі 20 травня тривала більш ніж 9 годин. Ворожі дрони долетіли й до західних областей нашої держави.

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Скільки "Шахедів" вдалося знищити за ніч

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях,

– підкреслив генерал.



ППО знищила 29 "Шахедів" вночі 20 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Олещук також зазначив, що до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Командувач Повітряних сил подякував військовим за роботу та наголосив, що разом українці точно дійдуть до перемоги.

Якою була повітряна тривога в Україні вночі 20 травня

Повітряна тривога почала ширитися областями України пізно ввечері 19 травня. Спочатку про небезпеку російсько-іранських "Шахедів" попередили жителів південних областей нашої держави.

Впродовж ночі 20 травня тривога почала ширитися центральними та західними областями України. Сирени лунали у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Вже о 3 ранку стало відомо, що ворожі бойові безпілотники рухаються у напрямку Львівської області. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що ворожі дрони-камікадзе летіли у напрямку Нового Роздолу та Ходорова.

О 03:44 Козицький написав, що в області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи. ППО працювала по ворожих цілях і о 05:35. Уже близько 06:00 у Львівській області оголосили відбій повітряної тривоги.