Росія вночі била по Україні 7 ракетами та 14 "Шахедами": скільки цілей збили
Росія вночі проти 26 лютого атакувала Україну "Шахедами" та балістичними й крилатими ракетами. Окупанти били щонайменше по Дніпру та Харківщині.
У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки цілей ворога вдалось знищити нашим військовим. Небезпеку в Україні оголошували ще з вечора 25 лютого, пише 24 Канал.
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Що відомо про російську атаку
Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе,
– розповіли військові.
За попередньою інформацією, в Генштабі ЗСУ зазначили, що наші захисники знищили:
- 3 ракети,
- 9 безпілотників типу Shahed.
На жаль, є руйнування та пошкодження багатоповерхових та приватних будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури.
Згодом у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що росіяни вночі проти 26 лютого вдарили по Україні:
- балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;
- двома ЗКР С-300 з Бєлгородської області;
- трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та протирадіолокаційною – Х-31П з тимчасово окупованої території Запорізької області;
- 14 ударними безпілотниками типу Shahed з Курської області.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей,
– запевнили військові.
Вони розповіли, що повітряний напад відбивали:
- зенітні ракетні підрозділи,
- мобільні вогневі групи,
- засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Які наслідки ворожої атаки
- Перед опівніччю 25 лютого Росія вдарила по Дніпру ракетами, а згодом – "Шахедами".
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків та декілька авто. На жаль, постраждали чоловіки 41 і 49 років та жінки 20 та 60 років. Їх госпіталізували.
- По Харківській області окупанти також вдарили напередодні опівночі 25 лютого. Вороги атакували Харківський район ракетами С-300 з території російського Бєлгорода.