"Шахеди" збивали у 8 областях: де були влучання

Росія вночі проти 27 грудня знову атакувала Україну ударними дронами. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, однак збити вдалося не всі.

Українська ППО знищила 32 із 46 "Шахедів", які запустила країна-агресорка. Більшість із тих, які не вдалося збити, атакували прифронтові регіони.

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ППО працювала в кількох областях

Повітряні сили повідомили, що більшість тих дронів, які не вдалося знищити, вдарили, зокрема, по Херсонській області. Водночас протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Крім цього, декілька БпЛА впали без наслідків. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили 13 ударних дронів. "Шахедів" приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Там обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Шахед" із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край.

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