Атакуючи український аеродром, Росія впустила "Кинджал" на Тульську область, – ЗМІ

Російський літак МіГ-31к впустив ракету типу "Кинджал" на Тульську область Росії. Це трапилося тоді, коли російські загарбники намагались атакувати український аеродром на Івано-Франківщині.

Кремль намагався атакувати наш аеродром 11 серпня 2023 року. Проте, за даними місцевих телеграм-каналів, один з російських винищувачів МіГ-31К просто "впустив" ракету нібито через нештатне спрацювання системи.

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Росія скинула "Кинджал" в Тульській області

Дивно, та за всіма ознаками ракети навіть не шукали. (Російські – 24 Канал) військові за звичкою прозвітували про успішну поразку всіх цілей, проте 12 вересня тульські агрономи поставили слова Конашенкова під сумнів. За півтора кілометра від села Бірюлівка тракторист помітив дивний об'єкт, що стирчить у землі,

– написали в телеграм-каналі.

Після цього на місце падіння ракети виїхали всі силовики області та покликали навіть представників заводу-виробника Х-47М2.

Вже на місці коломенські інженери з конструкторського бюро "Машинобудування" дійшли висновку, що неможливо транспортувати гіперзвукову ракету "Кинджал" з Тули й знову зібрати. Тому ракету вирішили підірвати.

Далі російська влада евакуювала 7 евакуаційними автобусами місцевих мешканців. До процесу нібито залучили декілька сотень військових. Проте росіяни бідкались, що їм не дозволили взяти з собою домашніх тварин.

У російській Тульській області підірвали "Кинджал": дивіться відео

Що відомо про атаку на аеродром на Івано-Франківщині