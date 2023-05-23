ЗСУ перебрали ініціативу на свій бік, – майор пояснив величезні втрати російської артилерії
За останню добу українські військові знищили 40 артилерійських систем російських загарбників. Це може свідчити про фундаментальні зрушення на лінії фронту.
Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. За його словами, захисники перебрали на себе ініціативу, що відповідає аналізу ISW.
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"Чи підготовчі процеси, чи стійка оборона – нам потрібно створювати тиск на наш передній край. На сьогодні це ознака як мінімум перебрання ініціативи на свій бік", – пояснив Кудряшов.
ЗСУ перебрали тактичну ініціативу на свій бік: дивіться відео
ЗСУ вдаються до контрбатарейної боротьби
Майор ЗСУ зазначив, що натепер українські військові можуть працювати контрбатарейно.Зверніть увагу! Контрбатарейна боротьба – комплекс організаційних, розвідувальних і вогневих заходів для завдання вогневим підрозділам та пунктам управління противника втрат, спрямованих на відмову від діяльності за призначенням.
Кудряшов додав, що ЗСУ роблять такі заходи лише тепер, бо змогли застосувати новітнє артилерійське озброєння, яке передали наші партнери.
Ситуація на фронті: коротко
- Російські окупаційні війська протягом минулої доби намагалися наступати на кількох напрямках, зокрема і в Харківській області. Однак найзапекліші бої тривають на Донбасі.
- Зокрема, українські військові намагаються контратакувати і тиснути на ворожі фланги в передмісті Бахмута. За добу вони змогли просунутись на 200 – 400 метрів.
- Кремль і далі отримує сотні загиблих та десятки одиниць знищеної техніки. Тільки за останню добу Росія втратила на війні в Україні 480 одиниць особового складу.