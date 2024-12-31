У Росії немає підготовлених десантників: яку інспекцію проводив Бєлоусов

Міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов проінспектував організацію бойової підготовки військовослужбовців морської піхоти Чорноморського флоту. Як відомо, окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України залучали до бойових дій досвідчені війська, яких зараз їм так бракує.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчукр розповів 24 Каналу, що після того, як Бєлоусов провів інспекцію, туди прилетіли українські дрони та ракети. А мета його візиту доволі дивна, адже тих морпіхів, які були у росіян 3 роки тому, вже немає.

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Бойові підрозділи окупантів

Павло Лакійчук підкреслив, що більшість російських морпіхів було знищено ще у 2022 році під Маріуполем. Зараз окупанти оновили 3 – 4 бойові склади після втрат. Мовиться не лише про бригаду морської піхоти Чорноморського флоту.

У війні проти України беруть участь бригади Балтійського, Північного, Тихоокеанського флотів та полк Каспійської флотилії. Вся морська піхота воює на березі проти нашої держави,

– визначив він.

Росіяни вже не можуть висаджуватися з десантних кораблів та виконувати бойові завдання. І саме тому, за словами Лакійчука, загроза загострення на Придніпровському напрямку малоймовірна.

Десантної операції на цій ділянці бути не може, адже у росіян уже немає половини кораблів, але це не головне. У противника немає солдатів, які навчені для проведення такої морської десантної операції,

– пояснив керівник безпекових програм.

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби висадити десант на острови Дніпра, зокрема на острів Козацький поблизу Нової Каховки, але зазнають невдач і втрат у техніці. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, противник втрачає особовий склад і плавзасоби під час цих спроб. Накопичення значних резервів на лівобережжі наразі не зафіксовано.