Кладовища російського брухту: окупанти під Тоненьким втратили понад 70 одиниць техніки
Джерело:DeepState
Російські загарбники активно атакують на напрямку Тоненького, аби якомога швидше прорватися до села Уманське. Водночас окупанти зазнають величезних втрат.
Минулого тижня за допомогою безперервних штурмів з застосуванням бронетехніки та авіабомб росіянам все ж вдалося здобути обмежений успіх на лінії Бердичі – Первомайське. Так, Силам оборони довелося покинути позиції у Тоненькому.
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Кладовище російської техніки та озброєння
Водночас околиці Тоненького перетворюються на кладовища російської техніки. На супутникових знімках, оприлюднених DeepState, зафіксовано понад 70 втрачених одиниць техніки ворога.
Зазначається, що аналіз знімків, зроблених до 6 квітня 2024 року, демонструє скупчення багатьох одиниць ураженої техніки. Всього на оприлюднених кадрах 82 одиниці ОВТ (озброєнь та військової техніки), серед них:
- 5 належать Збройним Силам України;
- 77 належать російським загарбникам.
Зокрема, останні тижні ворог проводить банзай-атаки колонами.
Крім того, в полях і посадках ще є близько двох десятків ОВТ, які або поодинокі чи в парі – їх ми не наносили. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня, але ще немає знімків,
– йдеться у повідомленні аналітиків.
Нагадаємо, що згідно з актуальною статистикою втрат ворога, за минулу добу наші військові ліквідували 830 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення – 450 080 бійців так званої "другої армії світу".
На брухт перетворили 7132 танки, 13 667 бойових броньованих машин, 11 404 артилерійських систем, 1040 РСЗВ та 753 одиниці засобів ППО.
Інші втрати ворога: останні новини
- На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські військові влаштовують самі собі демілітаризацію. Так, ворог цілком випадково підірвав власну майстерню, в якій збирав FPV-дрони.
- Зокрема, в Україні вдалося ліквідувати заступника командира полку з озброєння – начальника технічної частини 59 мсд майора Борсука Сергія, майора Лифановського Олександра, майора Жаркова Дениса та старшого помічника начальника штабу полку 98 ВДД капітана Овчинникова Івана.
- Також на концерт до Кобзона вдалося відправити старшого лейтенанта Вдовенко Кирила, лейтенанта Кривоусова Миколи, лейтенанта Мурзаєва Мухамеда, молодшого лейтенанта Кліндукова Романа. Відомо, що підполковник Рінат Гімалов "самоліквідувався". Військовий комісар потрапив у ДТП на трасі в Уфі.