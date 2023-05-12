Рота солдатів та два десятки техніки: шалені втрати Росії на Таврійському напрямку

Збройні сили щодня доводять, що кінець окупантів не за горами. Зорема, за добу на Таврійському напрямку ворог втратив 25 одиниць техніки та багато солдатів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він розповів, що протягом минулої доби загарбники намагались атакувати позиції наших воїнів 18 разів, очевидно, без успіху.

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Шалені втрати загарбників

За словами Тарнавського, ворог продовжує обстрілювати населені пункти, що межують із лінією зіткнення, з танків, РСЗВ та ствольної артилерії. Загалом, на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 428 обстрілів.

Командувач наголошує, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу виконали 752 вогневих завдань. Йдеться, зокрема, про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника,

– йдеться в повідомленні.

Тарнавський уточнив, що наші захисники лише за добу "демілітаризували":

4 БМП,

1 БТР,

4 РСЗВ БМ-21 "Град",

2 одиниці БпЛА Zala,

ЗРК "Тор-М2",

МТЛБ,

броньовану ремонтно-евакуаційну машину,

автомобільну техніку,

3 склади боєприпасів.

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