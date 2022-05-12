Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці

Держава-агресорка могла втратити ще один корабель в Чорному морі. Мовиться про судно тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два – "Всеволод Бобров" та "Ельбрус".

Про це 24 каналу повідомили джерела в українській розвідці. Без якого точно саме корабля залишився російський флот наразі невідомо.

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Судно йшло в напрямку острова Зміїний

За попередньою інформацією, у ніч на 12 травня корабель проєкту 23120 йшов у напрямку острова Зміїний. З невідомої причини на судні спалахнула пожежа.

Згодом тривала операція з порятунку екіпажу. Пів ночі обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Начебто, це росіянам вдалось і судно таки пришвартували у порту. Як надовго корабель вийшов з ладу, наразі невідомо, але, за попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати.

З огляду на те, що кораблі проєкту 23120 можна вважати новітніми, навіть тимчасова втрата одного з них в умовах війни є для окупантів критичною. Тим паче, що у випадку необхідності виведення корабля за межі Чорного моря, назад його Туреччина не пропустить.

Раніше біля Зміїного з'явилась своя Чорнобаївка

Зазначимо, що вже не вперше вороги "стають на одні ті самі граблі" саме біля Зміїного. Як влучно зауважив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, тут з'явилась нова Чорнобаївка. ЗСУ розбивають сили противника, як на самому острові, так і поблизу нього. Востанні наші оборонці успішно підбили тут два патрульні катери.

Росія боїться повторення історії з "Москвою"

Однією з найбільших втрат Росії у війні в Україні стало потоплення ракетного крейсера "Москва" – флагмана Чорноморського флоту. "Москва" пішла на дно 13 квітня 2022 року. В Одеській ОВА раніше зазначали, що понад все російське командування боїться, щоб історія з "зануренням" Москви не повторилась з іншими суднами.

Одразу після ліквідації крейсера росіяни відвели кораблі на безпечну відстань, аби в них не поцілили українськими протикорабельними ракетами.

Нагадаємо, як це було Росія визнала, що ракетний крейсер "Москва" затонув

Яка ситуація на острові Зміїний: коротко про останні новини

Росія, зазнаючи втрат на Зміїному, вигадала новий фейк про острів. Начебто президент Зеленський "наказав провести самовбивчу спецоперацію" на острові. Ба більше, це йому, мовляв, підказали британські спецслужби.

Тим часом британська розвідка повідомляє про численні спроби окупантів посилити свій гарнізон на Зміїному, проте ці спроби зривають ЗСУ.

Російська пропаганда обманює своїх глядачів, запевняючи про "великі успіхи" на острові, жодних доказів цьому не надають. Тим часом, ЗСУ демонструють відео зі знищенням ворожої техніки.

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