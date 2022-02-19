Росія ввела режим НС на території Ростовської обасті та заявляє про вибух біля кордону

У Росії заявили, що вночі 19 лютого на території Ростовської області розірвався снаряд. Вибух нібито стався за кілометр від кордону з Україною.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на джерела. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Засоби масової інформації країни-агресора також пишуть, що унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Згодом у мережі з'явилися фотографії, нібито зроблені на місці інциденту.



Росія заявила про вибух поблизу кордону з Україною / Фото з телеграм-каналу SHOT

Росія ввела режим надзвичайних ситуацій

Росія запровадила режим надзвичайних ситуацій на території Ростовської області. У ФСБ вказують, що всі прикордонні пункти пропуску працюють лише на в'їзд до країни-агресора.

Жителів окупованого Донбасу, яких примусово евакуювали, можуть спрямувати у сім регіонів Росії.

Окупанти влаштовують провокації на Донбасі

Окупанти обстрілюють мирне населення на Донбасі. Однак звинувачують вони у цьому ЗСУ. Мовляв, наші військові отримали наказ про силове повернення окупованих територій.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов це заперечив і зазначив, що Україна не піде на такий крок, оскільки він може загрожувати життю цивільного населення.

Не вірять фейкам Росії й міжнародні партнери, а Джо Байден заявив, що це навіть не відповідає логіці. Адже не можливо готуватися до нападу, коли кордонів тисячі ворожих військ.

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Ймовірно, що будь-які обстріли та вибухи на території Росії –, щоб звинуватити Україну та створити привід для нового нападу.