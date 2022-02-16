Росія вже хоче вибачень та "гарантій" ненападу від Великої Британії

Москва продовжує стверджувати, що, мовляв на Україну нападати не збирається. Крім того, Велику Британію звинуватили у брехні щодо ймовірного вторгнення Росії.

Мовляв, Велика Британія розповсюджує брехню про напад. Про це заявила представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

До речі Представник Москви в ЄС запевнив, що Росія не планує нового нападу на Україну

У Кремлі цинічно вимагають вибачень

Ба більше, Захарова зухвало стала вимагати від міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вибачень. Кремлівська політикиня навіть заявила, що Лондон сам має довести, що не збирається нападати на Росію.

Що цьому передувало

Британська дипломатка Ліз Трасс відвідала Москву 10 лютого, де провела перемовини з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Останній різко висловився про розмову із колегою. Лавров порівняв переговори з "розмовою глухого з німим" та заявив про розчарування.

Трасс запевнила, що їй абсолютно байдуже на образи Лаврова. Її більше хвилює експансіоністська політика російського уряду. За її словами, країна прагне підірвати демократію на своєму кордоні.

Підтримка Великої Британії для України

Велика Британія надсилає військову допомогу Україні, а також обіцяє пакет нищівних санкцій проти Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначав, що окрім зосередження військ на кордонах є й "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку" до нападу Росії.

Коли у Москві заявили, що відводять війська, Лондон застеріг Україну – це ще нічого не означає. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголошував, що Москва має не словами, а діями довести своє бажання до деескалації.

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