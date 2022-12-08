Росія вже перебуває в процесі військової поразки, – капітан армії оборони Ізраїлю

Наразі ми спостерігаємо, що маятник протистояння похитнувся в протилежний бік, і Росія зараз перебуває у процесі військової поразки. Про це 24 каналу сказав капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар.

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Чим далі будуть вестися бойові дії, тим цей процес буде більш глибоким і комплексним, всеосяжним. Це почалося з успішної наступальної операції під Харковом, тривало звільненням Херсона і зараз боєзіткнення перенесено на територію Росії,

– вважає Тамар.

Це вже не епізодичні випадки, акцентує Тамар, коли Україна завдавала вогневої поразки по Білгородській області й тимчасово окупованому півострову Крим. Сьогодні ми бачимо системний підхід. На думку капітана, розглядати удари по аеродромах у Росії потрібно в декількох площинах.

Перший аспект – військовий. Сьогодні Росії вже відомо, що будь-який військовий об'єкт, неважливо на якій глибині він розташовані на її території, може стати легітимною ціллю. Тамар переконаний, що українська сторона уникатиме заподіяння вогневого ураження по цивільних об'єктах.

"Я думаю, що ви дотримуватиметеся цивілізованих принципів гуманізму навіть у даному контексті. Тому що аморальність протилежної сторони, я вважаю, не дає підстав і права поводитися аморально стороні, яка відносить себе до сім'ї цивілізованих народів. Наскільки я розумію, ви себе так позиціонуєте, і я абсолютно з вами щодо цього згоден", – каже Тамар.

Другий аспект – Україна дає сигнал західним партнерам про те, що поважає їхню думку і розуміє, чому вони не хочуть надавати нам ті чи інші види озброєння.

"Але ми хочемо, щоб ви розуміли, що наша війна – це війна за виживання, відтак ми власними методами завдаватимемо ударів, як вважаємо за потрібне, навіть якщо ви не дасте нам ті ракети та види наступального озброєння, які ми у вас просимо", – пояснює капітан армії оборони Ізраїлю.

Третій аспект – це посил українському суспільству. "Ви кажете вашому населенню, що за всі страждання та жертви буде помста, вони не будуть даремні. Це дуже важливо психологічно", – наголошує Тамар.

Це можна порівняти з тим, додає капітан, коли через кілька тижнів після початку вторгнення Гітлера до Радянського Союзу радянська армія здійснила бомбардування Берліна далекобійною авіацією – було лише кілька машин, які могли це зробити. І не було військових наслідків, але був дуже важливий політичний та пропагандистський наслідок.

Для Росії це ще один чіткий індикатор: війна програна. Чим швидше припиняться бойові дії, чим швидше виведуть війська російської армії з усіх захоплених територій, тим менше загине людей. Це дуже просто,

– резюмував капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар.