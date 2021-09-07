Росія вже торгується про теми зустрічі Зеленського з Путіним, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що вже Росія почала торгуватися щодо питання Криму в порядку денному можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Тема Криму завжди на порядку денному

Однак міністр закордонних справ зазначив, що ця тема обов'язково порушуватиметься. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Гарна новина: вони вже торгуються. Якщо починалося спочатку з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні та бачення цієї зустрічі, тепер вже йдеться про її порядок денний,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив: "Кримською платформою Україна показала, що півострів ніколи не забудуть, і це не та тема, щодо якої можливі компроміси".

Очільник дипломатії переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин.

Україна готова до зустрічі глав держав

Питання у тому, як це буде публічно висвітлюватися. Насправді зустріч з Путіним – це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як з цього зіскочити, і ось фундаментальна різниця між нами,

– продовжив міністр.

"Україна закликає Росію погодитися на зустріч президентів і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави та деокуповувати наші території", – додав глава МЗС.

Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві. Згодом стало відомо, що поспілкуватися глави держав можуть на нейтральній території.

Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Водночас у Росії повідомили, що не готові обговорювати питання війни на Донбасі.

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