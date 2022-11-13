Росіяни перевозять ракети з Білорусі: навіщо

Росіяни активізувалися у Білорусі. Однак опозиційна моніторингова група припускає, що тепер вони можуть туди не завозити своє озброєння, а навпаки вивозити його.

Розслідувачі Беларускі Гаюн припускають, що країна-агресорка вивозить ракети до С-300 і С-400 на окупований Донбас.

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Є три версії

Зокрема за останні два дні розслідувачі зафіксували 8 прильотів російських Іл-76 в аеропорт в Мачулищах:

11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5–4,5 години,

12 листопада – 5,5–6,5 години.

Така тривалість є досить довгою для розвантаження літаків, тож у моніторинговій групі припустили три версії, навіщо російські літаки прилітали до Білорусі:

завезення нових ракет і/або амуніції в Білорусь;

вивезення ракет і/або амуніції з Білорусі до Росії;

одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.

Чому є ймовірність вивезення ракет

Окрім тривалого перебування російських літаків на авіабазі поблизу Мінська, є й інші причини припускати, що росіяни саме вивозять свої боєприпаси. Зокрема напередодні прильоту Іл-76, 9 та 10 листопада, у напрямку аеродрому зафіксували рух 16 тралів із контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400. На них було по 4 ракетні контейнери, а це щонайменше 64 ракети.

Припускають, що ці ракети наразі прямують до Ростовської, Брянської та Московської областей, звідки може відбутися постачання ракет угрупованням на Луганському і Донецькому напрямках.

Натомість розслідувачі вважають, що поки немає підтверджень першої та третьої версій, адже не зафіксували вивезення озброєння з аеропорту після можливого розвантаження Іл-76

Тобто найреальніша версія на цей час – "просто завезення ракет у РБ", а для підтвердження версії з одночасним завезенням та вивезенням різної зброї — поки що недостатньо даних,

– повідомили в телеграм-каналі "Беларускі Гаюн".



Зафіксовані польоти російських літаків / Інфографіка Беларускі Гаюн

Активність Росії у Білорусі: останні новини

Зазначимо, що це не перший раз Росія вивозить техніку з Білорусі. Так, у жовтні країна-агресорка вивозила боєприпаси та техніку. Це означає, що вона для ведення бойових дій почала використовувати білоруські запаси.

Також у мережі не раз звучали припущення, що з території Білорусі може готуватися напад. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розглянув боєздатний потенціал північної сусідки та оцінив ймовірність такого нападу.

Нещодавно стало відомо, що Росія перекинула в Білорусь літаки-носії смертоносних ракет. Мовиться про три літаки класу МіГ-31К.

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