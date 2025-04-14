Втрати України за 3 роки війни: Зеленський сказав, скільки військових і цивільних загинуло

В Україні вже три роки триває повномасштабна війна. За цей період десятки тисяч воїнів віддали своє життя за свободу нашої країни. Жертвами російських ударів стали тисячі цивільних.

Президент України дав інтерв'ю CBS News, в якому розкрив втрати України за 3 роки війни, передає 24 Канал.

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Які втрати України у війні

За словами глави держави, внаслідок щоденних ударів військ Росії по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них – понад 600 дітей.

Водночас кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч.

Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали (життя — 24 Канал) наших людей,

– сказав президент.

Також Володимир Зеленський повідомив, що російські війська близько 1 700 разів атакували школи та 780 разів – медичні заклади.

До слова, з початку 2025 року російська армія втратила рекордну кількість особового складу – 140 650 солдатів. Загальні втрати окупантів у війні становлять близько 933 980 загиблих і поранених.