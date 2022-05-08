Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій, – звернення Зеленського

Президент Зеленський у День пам'яті та примирення звернувся до українського народу. Він зауважив, що Росія забула все те, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Проте Україна та світ це Москві нагадають.

Глава держави зауважив, що сьогодні дуже важливий день для українських захисників та захисниць, а також всього українського народу. Володимир Зеленський розповів, що провів важливі перемовини в Києві – з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

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Візит Трюдо був потужним жестом підтримки

Я вдячний Джастіну за візит в нашу державу, саме в цей день. Це потужний жест підтримки та віри. Ми домовились про посилення економічної та оборонної співпраці. Ми маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на 1 рік,

– розповів Зеленський.

Також глава держави наголосив, що Канада має великий потенціал у протимінній роботі, на який розраховує Україна. Адже російські окупанти залишили за собою тисячі мін, розтяжок та снарядів.

Зеленський нагородив українських саперів зокрема – пса Патрона

В присутності Джастіна Трюдо Зеленський нагородив українських саперів. Зокрема, свою нагороду отримав пес Патрон.

Собака, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів. І який допомагає також вчити дітей протимінній безпеці. Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань – навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети і уникати їх,

– пояснив глава держави.

Україна вперше взяла участь у зустрічі лідерів держав G7

Саме 8 травня Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів "Великої сімки". Президент Зеленський окреслив лідерам G7 своє бачення того, що має бути зроблено для України – зокрема, для її свободи та гарантування безпеки.

Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти,

– пояснив президент.

"Група семи" погодила спільну заяву щодо війни, створених Росією глобальних загроз. Для всього світу зрозуміло, що Росія – програє, бо зло завжди програє.

Про що ще розповів Зеленський у зверненні:

Президент подякував першій леді США Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород. З міркувань безпеки про цей візит не повідомляли завчасно.

Зеленський розповів про свої перемовини з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Загреб принципово і потужно підтримує нашу державу в боротьбі за незалежність.

Також президент прийняв у Києві президента норвезького Стортингу та говорив з президенткою німецького Бундестагу.

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Наприкінці глава держави висловив впевненість, що Україна – повноправна частина вільного світу і об'єднаної Європи. Це – сильний контраст з Росією, яка напередодні 8 та 9 травня знищувала українців своїми ракетними ударами.

Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але – Україна і увесь вільний світ нагадають,

– зауважив президент.

Він подякував ще раз захисникам та захисницям, які тримають українську оборону.

Про що заявили лідери "Великої сімки" після зустрічі з Зеленським:

Війну Росії в Україні у G7 назвали загарбницькою, а вчинки Володимира Путіна такими, що ганьблять Росію.

Світова спільнота докладе всіх зусиль, аби притягнути президента Росії до відповідальності.

Передусім "Група семи" працюватиме над посиленням санкцій. Сконцентруються на нафтовому ембарго.

Будуть ухвалені обмеження на трансляцію російських пропагандистських каналів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: