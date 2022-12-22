Британська розвідка пояснила, чому російських мобіків тренують білоруси, яких вважають слабшими
Джерело:Міноборони Британії
Білоруські інструктори навчають мобілізованих росіян. Однак це не через їхній "професіоналізм", а вимушені дії.
У Міноборони Британії розповіли, чому ж росіяни залучили до підготовки мобілізованих білоруських інструкторів. Річ у тім, що у ЗС Росії наразі брак таких спеціалістів.
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Чому білоруських інструкторів залучили до підготовки мобіків
Згідно з даними Міноборони Британії, Росія та Білорусь широко афішують розгортання російських підрозділів у Білорусі. Ймовірно, що Збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе значну, але більш непомітну роль у тренуванні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.
Використання білоруських інструкторів, ймовірно, є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів. Оскільки велика кількість їх пройшла успішну "демілітаризацію" в Україні, стверджує британська розвідка.
Там наголошують на тому, що хоча Росія і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців демонструє зміну ролей.
Білоруські збройні сили традиційно вважаються Росією такими, що поступаються російським військам, і їх використання в якості інструкторів свідчить про перенапруження російської військової системи,
– йдеться у зведенні.
Ймовірний напад з Білорусі
- У ЗМІ часто з'являється інформація про підготовку нападу з Білорусі. Зараз це малоймовірно, однак у ЗСУ мають план дій на випадок різних сценаріїв.
- За словами льотчика-інструктора Романа Світана, кількість білоруських військ наразі недостатня для вторгнення.
- Політолог Микола Давидюк вважає, що Лукашенко міг відповісти "так" на заклик Путіна вступити у війну, але залишив собі простір для маневру.
- Разом з тим аналітики моніторингової групи повідомляють, що російські сили у Білорусі таки перекидають техніку та особовий склад з полігонів ближче до кордону з Україною.