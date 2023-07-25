Росія замінувала підходи до українських портів та може атакувати цивільні судна

Росія не лише нещодавно вчергове призупинила діяльність зернової угоди, а й докладає усіх зусиль, щоб українське зерно не могло потрапити на світовий ринок морем. Для цього країна-терористка, зокрема, розмістила додаткові морські міни на підступах до українських портів.

Інформацією про замінування володіє розвідка Великої Британії. Про це заявила постійний представник Британії в ООН Барбара Вудворд.

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Не замінуванням єдиним

За даними розвідки, окрім замінування підходів до портів України у Чорному морі, країна-терористка також може атакувати цивільні судна у цьому регіоні.

Російські військові можуть ще більше розширити націлювання на українські зернові об’єкти, включаючи напади на цивільні судна в Чорному морі,

– сказала Барбара Вудворд.

Також вона зазначила, що згідно з оцінкою США така діяльність Росії – це "скоординована спроба виправдати та покласти провину на Україну за будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі". І Велика Британія погоджується з думкою Штатів.

Вудворд розповіла, що цією інформацією уже володіє й керівництво України. Нею поділився прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з президентом України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у вівторок.

Росія готує "операцію під чужим прапором" у Чорному морі

Зазначимо, що напередодні такої заяви Барбари Вудворд речник Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомив про підготовку Росією "операції під чужим прапором" у Чорному морі. Деталі, втім, він розповісти відмовився, лише наголосив, що це розвідувальні дані.

У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором,

– сказав він.

Така можлива атака Росії, за його словами, може бути складовою "голодних ігор", у які вона грає після відмови продовжити зернову угоду.

Окрім того, про можливу фальшиву атаку Росії у Чорному морі повідомляв також директор ЦРУ Вільям Бернс 22 липня – а отже вона цілком імовірна.