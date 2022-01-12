Єнс Столтенберг пригрозив Росії за агресію проти України. Генсек НАТО зауважив, що наслідки таких дій матимуть "високу ціну".

Столтенберг попередив Росію

НАТО відхилило вимогу Кремля про нерозширення на Схід. Про це Столтенберг заявив на брифінгу за підсумками переговорів Ради НАТО – Росія.

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Ми дуже чітко заявили, що застосування сил проти України буде серйозною стратегічною помилкою. Це супроводжуватиметься дуже високою ціною для Росії,

– наголосив генсек.

Що відомо про переговори Росії на НАТО

У Брюсселі 12 січня відбулися переговори Ради Росія – НАТО. Під час них обговорили безпекову ситуацію в Європі, зокрема – навколо України.

Перед тим сторони провели розмову у Женеві щодо "гарантій безпеки". За її підсумками Альянс відмовився виконувати вимогу Росії не брати до свого складу Україну.

Війська Росії біля кордону України: головне

Ще в жовтні 2021 року західні ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. Згодом українська розвідка заявила, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.

Міжнародні партнери закликають Кремль до деескалації. У випадку агресії вони погрожують серйозними санкціями. Так, обмеження можуть ввести проти газопроводу "Північний потік-2".

За даними розслідувачів, Росія перекидає військових та техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Ймовірно, їх везуть до кордону України.

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Росія заплатить велику ціну за агресію проти України, – Столтенберг

Сьогодні відбувалися переговори у форматі НАТО – Росія, за підсумками яких генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із брифінгом. Він зазначив, що Альянс відхилив вимогу Росії про нерозширення, а також попередив, що нова агресія проти України коштуватиме Росії дорого.

Ми дуже чітко заявили, що застосування сил проти України буде серйозною стратегічною помилкою і це супроводжуватиметься дуже високою ціною для Росії», – наголосив Столтенберг.