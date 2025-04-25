Кремль пропонує Трампу "шикарний компроміс"

Добре, а ви справді вірите, що у нинішніх умовах підписання якогось папірця буде означати завершення війни?

"Шикарний компроміс" від Путіна

Що і хто завадить Владіміру Путіну обстрілювати українські міста після підписання? Власне, на основі якої юридичної бази він робить це зараз? Є якийсь договір, який дозволяє йому гатити з балістики по багатоквартирних будинках? Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

До теми Віддати Крим – втратити Київ: чому територіальні поступки не рятують від війни

То що і хто завадить Путіну це зробити після підписання? Дональд Трамп? Він скаже, що вірить "другу Владіміру" і не треба його провокувати, бо буде гірше. Ще щось додасть про "карти". Все.

То який сенс цього цирку? І до чого тут Крим? Чому саме Крим? Адже Путін не збирається віддавати не лише Крим, але всю Україну. Крим якраз йому віддав консенсус західних еліт 2014 року в особисту власність, наклав за це смішні санкції. Будь ласка – володій. Кримом він міг би спокійно володіти до кінця свого життя. Але він хоче все, а Крим – це лише інструмент.

Що очевидно зараз? Путін смертельно ненавидить Володимира Зеленського. Зараз він для нього (та й для всієї російської "еліти") – це лютий ворог, якого треба знищити. Політично, фізично. У будь-який спосіб.

З чого почалися переговори Трампа з Путіним? З вимог відставки Зеленського, байок старого діда про "рейтинг у кілька відсотків", вимог виборів тощо.

Але навіть кремлівські політики швидко збагнули, що такими прямими вимогами вони лише посилюють підтримку Зеленського, який у свідомості багатьох українців перетворюється на останній бар'єр перед капітуляцією. То ж вони почали діяти хитріше.

Вони запропонували Трампу швидкий "мир", але одна умова – визнати анексію Криму. Навіть не всіх окупованих територій, а лише Криму, який і так "віддав Обама". Цей аргумент, мабуть, найбільше сподобався Трампу, і зараз він його повторює.

Тобто вони пропонують Трампу "шикарний компроміс", який має дати швидкий мир. А в обмін – визнання Криму, який і так було "втрачено за Обами".

Не мир, а нові засоби ведення війни

Навіщо це росіянам? Дуже просто. Їм треба примусити українського президента розписатись під порушенням Конституції, аби потім використати це для організації заколотів і розвалу держави в Україні. Саме цей розвал і є їхньою метою. А президент України – особистий ворог та найненависніша для них людина. Вони прагнуть його знищити. Фізично, політично, морально. Використовуючи будь-які засоби, у тому числі – і нову американську адміністрацію.

Це не про мир, а про нові засоби ведення війни – політичні. Неспроможні знищити Україну військовими методами, вони прагнуть зробити це політично у союзі з Трампом, якому загалом байдуже на все, а головне – швидше задекларувати завершення війни й все.

Тому ніяких визнань не буде. А погрози вийти з переговорного процесу, який, до речі, самі США ініціювали, це черговий приклад шантажу. Завтра буде щось інше, післязавтра – щось ще.

Нам же головне запам'ятати: росіяни нічого самі не можуть, а тому покладаються зараз виключно на "піндосів", яких ще вчора обіцяли перетворити на "ядерний попіл". Трамп – це єдина надія "великої Росії". От така вона велич.