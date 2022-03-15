Росія запровадила санкції проти американських політиків: серед них Байден та Блінкен
Російська Федерація вирішила запровадити санкції проти провідних політичних діячів та керівників відомств у США.
У Росії заявили, що ця реакція була неминучою. Дипломати держави-агресора вкотре пожалілися на "русофобський курс чинної Адміністрації США" та прагнення американців стримати Росію, а також зберегти свою гегемонію на світовій арені, відкинувши всі пристойності.
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Росія ввела персональні санкції проти провідних осіб у США
Водночас у МЗС Росії підтвердили безпрецедентність санкцій зі сторони Заходу. Напевно заборона в'їжджати на територію США для вищих посадових осіб Росії справді сколихнула їхній звичний устрій життя.
До російського санкційного списку потрапили:
- президент США Джозеф Байден,
- держсекретар США Ентоні Блінкен,
- міністр оборони США Ллойд Остін,
- очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США, військовий радник президента США Марк Міллі,
- помічник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван,
- очільник ЦРУ Вільям Бернс,
- прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі,
- заступник помічника Президента США з національної безпеки Даліп Сінгх,
- директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер,
- перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо,
- президентка та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.
Цікаво, що Росія запровадила персональні санкції й проти сина лідера США Хантера Байдена, а також кандидатки у президенти США та колишньої першої леді США Хіларі Клінтон.
Крім того, російські дипломати заявили, що вони "не відмовляються" підтримувати офіційні зв'язки з США, якщо це відповідатиме їхнім національним інтересам. А також вони нібито готові шукати вихід з ситуації у разі виникнення потреби в організації контактів з американцями, які потрапили до цього списку, на високому рівні.
До того ж росіяни анонсували розширення санкційного списку уже найближчим часом. Йдеться про обмеження для американських чиновників, військових, законодавців, бізнесменів, експертів і медійних персон, які "сприяють розпалюванню ненависті до Росії".
На фоні цинічних заяв Росії про русофобію, нагадаємо про жорстокі злочини окупантів в Україні:
- 9 березня 2022 року безжально обстріляли пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На момент атаки там було багато людей, зокрема діти. Орки стріляли під час режиму тиші, який самі ж підтвердили.
- Російські загарбники також відкрили вогонь по людях, які виходили з Чернігова. Знову ж таки їх не зупинив той факт, що переважно це були жінки та діти. На жаль, є загиблі та поранені.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські орки приставили зброю до обличчя жінки та вимагали від неї визнати те, що місто нібито "російське". Наголосимо, що жителі Херсона не здаються та чинять опір загарбникам.