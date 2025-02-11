Росія запустила 19 ракет і понад 120 дронів: як відпрацювала ППО

Росія у ніч на 11 лютого запустила по Україні 124 ударних дрони та 19 ракет. Сили ППО збили 57 БпЛА.

64 безпілотники ворог локаційно втратив, не завдавши жодної шкоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювали сили ППО 11 лютого

У ніч на 11 лютого 2025 року Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом застосовано до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо їх типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Цієї ночі по Україні запущено 124 БпЛА типу "Shahed" та дрони-імітатори інших типів. Вони летіли з напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, Росія атакувала виробничі потужності "Нафтогазу" на Полтавщині. Минулося без постраждалих. Наразі фахівці вживають всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації із газопостачанням в області.

Додамо, Росія вночі, ймовірно, запустила крилаті ракети типу "Калібр" з Чорного моря, але офіційного підтвердження поки немає. Таке припущення робили у Повітряних силах ЗСУ. "Калібри" є цілим сімейством крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро "Новатор". Уперше їх представили публіці в 1993 році. "Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів, але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів.

До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду. Їх важко перехопити системами ППО, а часу ховатися від них немає, адже звук їх прольоту буде чутно вже коли вибухнуть, адже ракети надзвукові.