Росія запустила кілька груп "Шахедів": у низці регіонів лунали вибухи, працювала ППО

Російські військові продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері 30 вересня ворог запустив кілька груп "Шахедів". Відомо, що на Дніпропетровщині працює ППО.

Ближче до 21:00 Повітряні сили та моніторингові канали попередили про пуск росіянами "Шахедів". А вже ближче до 23:00 стало відомо про те, що безпілотники підлетіли до підконтрольних Україні регіонів, а також про роботу ППО.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

1 жовтня

Відбій загрози.ПС попереджають про активність тактичної авіації на східному напрямку. Повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській областях.Ситуація з рухом "Шахедів" надзвичайно мінлива. У Черкаській області знову повітряна тривога.Станом на цю хвилину повітряна тривога у: Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.Повітряні сили попереджають про загрозу атаки ударними БпЛА для мешканців Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд: Карта повітряних тривог станом на 01:55 / Скриншот картиПС попереджають про загрозу ударних БпЛА мешканців Сумської та Харківської областей.Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці пролунали два вибухи. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Мешканців він закликав не покидати укриттів.ЗМІ повідомляють, що у Черкаській області лунають вибухи. Кажуть про роботу ППО.Повітряні сили закликають перебувати в укриттях мешканців Умані.Також можливий удар балістикою для мешканців Донеччини, Харківщини та Запоріжжя.Загроза балістичного удару для мешканців Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.У Харкові пролунали вибухи. Ракетну атаку по місту підтвердив мер Ігор Терехов. Попередньо, ворог бив ракетами С-300.Повітряні сили зазначають, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для мешканців Дніпропетровської області.Тривогу, пов'язану з загрозою атаки "Шахедами", оголосили також у Хмельницькій області.Повітряну тривогу оголосили також у Черкаській області.Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій і Кіровоградській областях. Пов'язана вона з загрозою ударів "Шахедами"

30 вересня

Оголосили відбій ракетної загрози для Дніпропетровської та Запорізької областей. 23:44Сили оборони півдня України зазначили, що все ще триває атака дронами Одещини. Тож, можна чути бойову роботу. Нагадують про укриття та правило "двох стін", а також те, що "висвітлення роботи ППО – це відверта допомога і орієнтування ворога". Закликають не робити цього заради хайпу та пам'ятати про наслідки.Оголошено відбій повітряної тривоги у Запорізькій, Донецькій і Запорізькій областях.Повітряні сили зазначають, що декілька груп "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 23:15 ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Перед тим глава ОВА Олег Кіпер закликав Одеський район не виходити з укриттів.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також Донецькій областях.Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" з Чорного моря рухається у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.Моніторингові канали пишуть, що є дві групи "Шахедів". Одна – у напрямку Затоки, а друга – Коблево.Повітряні сили зазначають, що "Шахеди" летять з Чорного моря у напрямку Одеської області. Водночас зазначають, що на Дніпропетровщині працює ППО по ворожому БпЛА.Крім "Шахедів" спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння, пишуть у Повітряних силах.Сповістили про відбій загрози ракетного удару по Дніпропетровщині.Повітряні сили зазначили, що на Дніпропетровщині – загроза ракетного удару.Повітряні сили попереджають про ймовірні пуски ударних дронів типу "Шахед". Зазначають, що додатково повідомлятимуть про зміну обстановки, а також напрямок руху. Водночас закликають не ігнорувати повітряну тривогу, якщо оголосять у вашому регіоні.

Зазначимо, що Росія у ніч проти 30 вересня здійснила чергову масовану атаку "Шахедами" по Україні. Тоді ворог з мису Чауда випустив близько 40 ударних дронів. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 30 баражуючих боєприпасів у небі над Одеською, Миколаївською та Вінницькою областями.