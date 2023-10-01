Росія запустила кілька груп "Шахедів": у низці регіонів лунали вибухи, працювала ППО
Російські військові продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері 30 вересня ворог запустив кілька груп "Шахедів". Відомо, що на Дніпропетровщині працює ППО.
Ближче до 21:00 Повітряні сили та моніторингові канали попередили про пуск росіянами "Шахедів". А вже ближче до 23:00 стало відомо про те, що безпілотники підлетіли до підконтрольних Україні регіонів, а також про роботу ППО.
Читайте також Удар по Вінниччині та тривога у Румунії: що відомо про атаку дронами 30 вересня
Що відомо про атаку "Шахедами"
1 жовтня05:15 Відбій загрози.02:39 ПС попереджають про активність тактичної авіації на східному напрямку. Повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській областях. 02:24 Ситуація з рухом "Шахедів" надзвичайно мінлива. У Черкаській області знову повітряна тривога. 02:20 Станом на цю хвилину повітряна тривога у: Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.02:16 Повітряні сили попереджають про загрозу атаки ударними БпЛА для мешканців Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей.01:55 Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Карта повітряних тривог станом на 01:55 / Скриншот карти01:43 ПС попереджають про загрозу ударних БпЛА мешканців Сумської та Харківської областей.01:39 Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці пролунали два вибухи. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Мешканців він закликав не покидати укриттів.01:28 ЗМІ повідомляють, що у Черкаській області лунають вибухи. Кажуть про роботу ППО.01:25 Повітряні сили закликають перебувати в укриттях мешканців Умані.01:21 Також можливий удар балістикою для мешканців Донеччини, Харківщини та Запоріжжя.01:11 Загроза балістичного удару для мешканців Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.01:02 У Харкові пролунали вибухи. Ракетну атаку по місту підтвердив мер Ігор Терехов. Попередньо, ворог бив ракетами С-300.00:52 Повітряні сили зазначають, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для мешканців Дніпропетровської області.00:22 Тривогу, пов'язану з загрозою атаки "Шахедами", оголосили також у Хмельницькій області.00:18 Повітряну тривогу оголосили також у Черкаській області.00:12 Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій і Кіровоградській областях. Пов'язана вона з загрозою ударів "Шахедами"
30 вересня23:52 Оголосили відбій ракетної загрози для Дніпропетровської та Запорізької областей. 23:44 Повітряні сили зазначають, що існує ракетна загроза для мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей.23:31 Сили оборони півдня України зазначили, що все ще триває атака дронами Одещини. Тож, можна чути бойову роботу. Нагадують про укриття та правило "двох стін", а також те, що "висвітлення роботи ППО – це відверта допомога і орієнтування ворога". Закликають не робити цього заради хайпу та пам'ятати про наслідки.23:24 Оголошено відбій повітряної тривоги у Запорізькій, Донецькій і Запорізькій областях.23:18 Повітряні сили зазначають, що декілька груп "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 23:15 ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Перед тим глава ОВА Олег Кіпер закликав Одеський район не виходити з укриттів.22:55 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також Донецькій областях.22:49 Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" з Чорного моря рухається у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.22:37 Моніторингові канали пишуть, що є дві групи "Шахедів". Одна – у напрямку Затоки, а друга – Коблево.22:34 Повітряні сили зазначають, що "Шахеди" летять з Чорного моря у напрямку Одеської області. Водночас зазначають, що на Дніпропетровщині працює ППО по ворожому БпЛА.22:21 Крім "Шахедів" спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння, пишуть у Повітряних силах.21:32 Сповістили про відбій загрози ракетного удару по Дніпропетровщині.21:05 Повітряні сили зазначили, що на Дніпропетровщині – загроза ракетного удару.20:35 Повітряні сили попереджають про ймовірні пуски ударних дронів типу "Шахед". Зазначають, що додатково повідомлятимуть про зміну обстановки, а також напрямок руху. Водночас закликають не ігнорувати повітряну тривогу, якщо оголосять у вашому регіоні.
Зазначимо, що Росія у ніч проти 30 вересня здійснила чергову масовану атаку "Шахедами" по Україні. Тоді ворог з мису Чауда випустив близько 40 ударних дронів. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 30 баражуючих боєприпасів у небі над Одеською, Миколаївською та Вінницькою областями.