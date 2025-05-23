Росія запустила по Україні 175 ударних дронів і "Іскандер": скільки цілей збили

Російська армія вночі та вранці 23 травня обстріляла Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Окупанти також пустили одну балістичну ракету типу "Іскандер".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Яку кількість дронів збила ППО вночі та вранці

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 23 травня (із 22:30 22 травня) противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив із Ростовської області, та 175 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни,

– мовиться у повідомленні.

За даними військових, 91 ворожий безпілотник було збито вогневими засобами ураження, ще 59 – були локаційно втрачені/заглушені РЕБ (без негативних наслідків).



Як відпрацювала ППО по дронах вночі та вранці 23 травня / Інфографіка Повітряних сил

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Буковина та Івано-Франківщина.

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