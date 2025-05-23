Росія запустила по Україні 175 ударних дронів і "Іскандер": скільки цілей збили
- Російська армія запустила по Україні 175 ударних дронів "Шахед" та одну балістичну ракету "Іскандер".
- Українська ППО знешкодила 150 безпілотників, з яких 91 було збито, а 59 – були локаційно втрачені чи заглушені засобами РЕБ.
- Внаслідок атаки постраждала низка областей, зокрема Сумщина, Дніпропетровщина та Київщина.
Російська армія вночі та вранці 23 травня обстріляла Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Окупанти також пустили одну балістичну ракету типу "Іскандер".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Яку кількість дронів збила ППО вночі та вранці
У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 23 травня (із 22:30 22 травня) противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив із Ростовської області, та 175 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни,
– мовиться у повідомленні.
За даними військових, 91 ворожий безпілотник було збито вогневими засобами ураження, ще 59 – були локаційно втрачені/заглушені РЕБ (без негативних наслідків).
Як відпрацювала ППО по дронах вночі та вранці 23 травня / Інфографіка Повітряних сил
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Буковина та Івано-Франківщина.
Зверніть увагу: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про наслідки атаки по областях
- У Чернівецькій області внаслідок ворожої атаки постраждала залізнична інфраструктура. На залізничній станції виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
- У Полтавській області внаслідок удару було пошкоджено підприємство та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 100 юридичних та майже 1 800 побутових споживачів.
- На Прикарпатті через ворожий обстріл було пошкодження будівель і транспортних засобів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- На Одещині через атаку "Шахедами" в передмісті Одеси постраждав чоловік. Медики вже надали йому необхідну допомогу. Над ліквідацією атаки працюють усі необхідні служби, також відомо про те, що постраждав приватний будинок, де і зазнав травм чоловік.