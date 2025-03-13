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13 березня, 09:14
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Росія запустила по Україні "Іскандер-М" та понад сотню дронів: скільки вдалося збити

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Сили ППО збили 74 з 117 безпілотників, ще 38 – локаційно втрачені. Також російські війська атакували балістичною ракетою "Іскандер-М".
  • Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

У ніч проти 13 березня російська армія вкотре атакувала Україну "Шахедами", а також запускала ракету "Іскандер-М". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито під час атаки

У ніч проти 13 березня агресор атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області.

Також ворожі сили атакували 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Шаталово,
  • Міллерово,
  • Курськ,
  • Брянськ,
  • Приморсько-Ахтарсь.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях,
– ідеться в повідомленні.

Відомо, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Також вказується, що внаслідок атаки, яку скоїла країна-агресорка Росія, постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил