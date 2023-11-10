Низка тривог та вибух: все, що відомо про ситуацію в Одесі
Джерело:Повітряні сили
Упродовж вечора Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу для Одеси та області. Згодом пролунав вибух.
Окупанти вкотре атакують південний регіон України. На Одещині оголошували загрозу ракетних ударів.
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Близько 19:35 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області. О 19:37 пролунало окреме попередження для Одеси. Людей попросили негайно йти в укриття цивільного захисту. В Одеській ОВА також закликали людей не легковажити своєю безпекою.
Вже близько 19:38 в Одесі пролунав вибух. Згодом повідомили про роботу ППО.
Що було раніше
О 15:40 Повітряні сили попередили мешканців Одещини про ракетну небезпеку. Згодом стало відомо, що ворог запустив авіаційні ракети у бік Затоки.
Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!
Це важливо!
– повідомив про небезпеку голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
О 16:07 загрозу для Одещини скасували.
Слід зазначити, що моніторингові телеграм-канали писали, що окупанти запускали фальш-цілі, тобто ракети, які не мають бойової частини.
О 18:50 Повітряні сили знову заявили про ракетну небезпеку для Одещини. Глава ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях.
Моніторингові канали зазначили, що попередньо ворог запустив авіаційну ракету Х-59/Х-31П, яка прямувала в бік Одещини.
Вже о 19:06 дали відбій.
По Одесі били дронами та ракетами
У ніч проти 6 листопада Росія здійснила масштабну атаку на південний регіон. Під ударом, зокрема, опинилася Одещина, постраждав обласний центр.
Так, у місті відбулося влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Шахедами" росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеси. Було влучання у складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із зерном. Унаслідок атаки поранень зазнали 8 людей.
Тоді ворог при атаці на Одещину, а також Херсонщину, використав 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
Тривалість тривог зросла: пояснення Повітряних сил
- Вранці 10 листопада повітряна тривога тривала майже 3 години – у повітря здіймався МіГ-31К. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що й надалі повітряні тривоги триватимуть довше, ніж зазвичай. Окупанти відпрацьовують на літаках дозаправлення у повітрі.
- Крім того, Ігнат розповів, чому у західних регіонах збивати "Шахеди" складніше, ніж в інших. На Заході, як правило, більше горбів і лісів, коли на Півдні переважає рівнина. Саме велика кількість пагорбів зменшує видимість ворожих цілей.