У Кропивницькому пролунали вибухи: Росія могла вдарити ракетою X-59 з авіації
15 грудня 2023, 16:44Читать новость на русском
Під вечір 15 грудня на Півдні України оголошували повітряну тривогу. Російські загарбники випустили ракету по Кропивницькому.
Спершу Повітряні сили повідомили, що ворог запустив ракету у напрямку Кривого Рогу. Однак згодом вона змінила свій напрямок у бік Кропивницького, після чого в місті пролуналии вибухи.
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Хронологія подій16:54 В регіонах повідомили про відбій загрози. Однак у Нікопольському районі Дніпропетровської області залишається загроза артобстрілу.16:50 Ракета припинила існування в межах області. Моніторингові канали припустили, що ворог використав крилату ракету повітряного базування X-59. Очікуємо на інформацію від Повітряних сил.16:49 У Кропивницькому пролунали звуки вибухів.16:47 Моніторингові канали та фахівці ПС повідомили, що ракета змінила напрямок у бік Кропивницького. Людей закликали заховатися в укриття.16:39 У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив ракету у бік Кривого Рогу.
16:26 У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.