У Кропивницькому пролунали вибухи: Росія могла вдарити ракетою X-59 з авіації

Під вечір 15 грудня на Півдні України оголошували повітряну тривогу. Російські загарбники випустили ракету по Кропивницькому.

Спершу Повітряні сили повідомили, що ворог запустив ракету у напрямку Кривого Рогу. Однак згодом вона змінила свій напрямок у бік Кропивницького, після чого в місті пролуналии вибухи.

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Хронологія подій

В регіонах повідомили про відбій загрози. Однак у Нікопольському районі Дніпропетровської області залишається загроза артобстрілу.Ракета припинила існування в межах області. Моніторингові канали припустили, що ворог використав крилату ракету повітряного базування X-59 . Очікуємо на інформацію від Повітряних сил.У Кропивницькому пролунали звуки вибухів.Моніторингові канали та фахівці ПС повідомили, що ракета змінила напрямок у бік Кропивницького. Людей закликали заховатися в укриття.У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив ракету у бік Кривого Рогу.

16:26 У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.

Характеристики ракети X-59 Це ракета повітряного базування, призначення для ураження цілей на суходолі або на воді. Вона має середній радіус дії, нині дальність ураження складає до 280 кілометрів. Наразі основним носієм цієї ракети є винищувач Су-24М. Окрім цього, носіями можуть бути Су-34, Су-30СМ та Су-35С.

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря й закликали людей прямувати в укриття у випадку оголошення тривоги.