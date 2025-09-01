На жаль, є влучання у кількох локаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Як відпрацювала ППО під час атаки?
За даними Повітряних сил, із 20:30 31 серпня та протягом ночі 1 вересня росіяни атакували Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Курськ;
- Орел;
- Брянськ;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське (ТОТ Криму).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 76 дронів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Російські атаки на Україну: усе, що варто знати
- 31 серпня Росія здійснила наймасовішу атаку з 2022 року на Чорноморськ на Одещині. Внаслідок цього було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електро- та водопостачанням.
- Того ж дня вибухи лунали й у передмісті Дніпра. Перед тим в регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів.
- Ввечері 31 серпня та вночі 1 вересня по ворожих "Шахедах" працювала ППО на Київщині. Повітряну тривогу оголошували в трьох районах області, жителів закликали перебувати в укриттях.