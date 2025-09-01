На жаль, є влучання у кількох локаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО під час атаки?

За даними Повітряних сил, із 20:30 31 серпня та протягом ночі 1 вересня росіяни атакували Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ;

Орел;

Брянськ;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське (ТОТ Криму).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 76 дронів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

