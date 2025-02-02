У боротьбі за Крим Росія використовує безпілотник, що знищує українські морські дрони, – ISW

Нещодавно російський безпілотник завдав удару по українському морському дрону. Армія Росії, ймовірно, застосувала із суден Чорноморського флоту безпілотник "Кронштадт Оріон", який може нести ракети.

Цей удар може свідчити, що Росія може компенсувати можливості українських військових у Чорному морі, знищуючи наші морські дрони. Про це 24 Канал пише з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росіяни використали зброю проти морських дронів ЗСУ

Як зазначають аналітики, удар, про який росіяни повідомили 1 лютого, може бути першим задокументованим випадком, коли окупанти використовують у морі безпілотники, що можуть знищувати українські військові морські дрони

Як стверджують російські військові блогери, безпілотники для їхньої армії розробила компанія "Кронштадт".

Лідери думок країни-агресорки закликали Кремлю збільшити також виробництво озброєння для подібних дронів. Наприклад, ракети на кшталт X-UAV (ТКБ-1030). На їхню думку, так Росія зможе ефективніше боротися з атаками морських безпілотників українських Сил оборони України. Адже використання гелікоптерів над Чорним морем для збивання морських дронів зараз є небезпечним для росіян.

Українські війська продемонстрували свою здатність збивати російські вертольоти Мі-8, які діють над Чорним морем, використовуючи ракети, запущені з морських ударних безпілотників Magura V5, а удар 1 лютого свідчить про те, що російські війська розробили новий метод, щоб спробувати компенсувати можливості цього українського озброєння,

– написали у звіті ISW.

Натомість Україна продовжує використовувати морські дрони Magura V5. Військові 31 грудня вперше за всю історію збили безпілотником ворожий гелікоптер Мі-8 біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

Зазначимо! Присутність та перевага українських військових у Чорному морі є проблемою для Росії, адже втрата контролю над акваторією загрожує втратою Криму. Це змушує російську армію змінювати підхід до перебування в морі.