Росія зазнає колосальних втрат. Країна-терористка вже не знає, де їй набрати ще окупантів. Людей, які мають проблеми з законом, вже набирають у так звані роти "Шторм Z".

Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – розповів деталі у коментарі Freedom, повідомляє 24 Канал. Країна-терористка зазнає колосальних втрат, й намагається хоч якось набрати нових людей.

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Кадри Росія стягує зі "всіх сусєків".

Вони використовують і мобілізованих, і бойовий армійський резерв (БАРС), і територіальні війська, у різні добровольчі батальйони заманюють, і зараз, наприклад роти "Шторм Z", які формують з людей, що мають проблеми із законом,

– наголосив Череватий.

Він додав, що міноборони Росії цим фактично намагається перехопити ініціативу у ПВК "Вагнера". Євгеній Пригожин вже давно вербує у її лави зеків.

Втрати Росії

Росія зазнає колосальних втрат в Україні. Станом на 17 травня ліквідували вже 200 590 російських окупантів. На 448 день повномасштабного вторгнення Росі втрати країни-терористки перевищили чисельність армій 28 з 31 країни НАТО. Щодня на концерт до Кобзона відправляють сотні окупантів.

Валерій Залужний заявив, що такі втрати зупинили б будь-яку країну. Водночас Росії абсолютно байдуже на своїх людей.