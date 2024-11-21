Коштує шалених грошей: авіаексперт розповів, чим особлива російська ракета "Рубеж"

Росія 21 листопада 2024 року вперше використала міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж" по території України. Удар було здійснено по Дніпру.

Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що військова мета застосування ракети "Рубеж" не дуже зрозуміла. Він пояснив, що загальна її вага близько 50 тонн, однак бойова частина – 1,2 тонни. Ракета "Кинджал", попри стартову масу 4 тонни, має майже таку ж вагу бойової комплектації.

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Проблема для Сил оборони

Костянтин Криволап зауважив, що міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж" дуже складно збивати, використовуючи ЗРК Patriot. Все тому, що вони заходять по іншій траєкторії.

Це триступенева ракета. Коли вона стартує, то вилітає майже на 100 – 200 кілометрів у космос. Там ця зброя починає набирати швидкість і лише біля цілі відкидає бойові частини,

– сказав експерт з авіації.

Він припустив, що під час російської атаки по Дніпру на місто падали уламки, а не бойові частини, адже поки невідомо чи були вибухи. Ймовірно, не все склалося так, як планували окупанти.

Зверніть увагу! На Заході поки не підтвердили, що Росія використала міжконтинентальну балістичну ракету. Військові аналітики вважають, що це може бути сигналом для партнерів нашої держави, пов'язаним із застосуванням Україною ракет ATACMS і Storm Shadow.

Максимальна дальність ракети "Рубеж" 6 тисяч кілометрів, а мінімальна — близько 2 тисяч.

"Між Капустиним Яром, з якого нібито стартувала ця ракета, та Дніпром всього – 800 кілометрів. Не зовсім зрозуміло як можна було вкласти цю ракету у таку коротку відстань. Однак це може пояснити ту кількість вибухів, яка була у Дніпрі", – зауважив Костянтин Криволап.

Мета Путіна

Експерт з авіації підкреслив, що основною метою кремлівського диктатора є показати світові, що він готовий йти до кінця та здатен робити все, що захоче. Партнерам України важливо відреагувати на такі дії Путіна, щоб показати свою силу та рішучість.

Якщо вони проігнорують це (удар по Дніпру – 24 Канал) та висловлюватимуть лише серйозне занепокоєння, то Путін йтиме далі, використовуючи навіть ядерну зброю. Зараз все залежить від Заходу,

– наголосив він.

Костянтин Криволап додав, що кожен запуск міжконтинентальної балістичної ракети коштує для росіян шалених грошей. Мовиться про понад 50 мільйонів доларів за 1 удар.